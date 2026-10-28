Luego de abandonar Brasil con rumbo hacia la Argentina y de recalar finalmente en Estados Unidos bajo el asilo político de Donald Trump, Flávio Bolsonaro emitió un comunicado donde se dirigió a la comunidad internacional como "el verdadero presidente electo" de su país.

En sus primeras palabras desde el exterior, el dirigente agradeció al mandatario norteamericano por acogerlo en una "tierra de libertades" y extendió su reconocimiento al presidente argentino Javier Milei por su "coraje, sentido de justicia y legalidad".

En el texto, el legislador justificó su salida del territorio nacional al denunciar un fraude en los recientes comicios. Según su postura, el accionar ilegítimo de la Justicia permitió que el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva sumara más de 10 millones de votos entre la primera y la segunda vuelta, lo cual calificó como una "imposibilidad matemática".

Además, acusó al Supremo Tribunal Federal (STF) de extender el horario de votación de manera irregular una vez cerradas las urnas y apuntó contra el uso abusivo de la maquinaria pública para garantizar la reelección del oficialismo.

Para explicar su fuga, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro aseguró ser víctima de un "golpe de Estado" y de una persecución política impulsada por una "organización criminal petista" enquistada en la Corte Suprema. Si bien aclaró que no existe ninguna orden de prisión en su contra, afirmó que el objetivo del régimen era tomarlo como rehén mediante el secuestro de su pasaporte, la imposición de censura y una inminente condena de fachada.

"No hui de Brasil, salí por Brasil, salí de un régimen de excepción para poder ser el líder que mi pueblo merece", sentenció el dirigente para rechazar el teatro institucional.

Al momento de trazar paralelismos, el referente opositor comparó su situación con figuras históricas que debieron luchar por sus países desde el exilio, como Charles de Gaulle en Francia, José Martí en Cuba y los líderes venezolanos Juan Guaidó y María Corina Machado. En ese sentido, anticipó que liderará la oposición desde el territorio estadounidense para representar a sus 60 millones de votantes y asumir la vocería frente al silenciamiento que sufren los senadores y diputados aliados en el ámbito local.

Por último, Flávio Bolsonaro lanzó un fuerte llamado de atención hacia el exterior para evitar la legitimación del actual gobierno brasileño. "A la comunidad internacional le pido: no normalicen lo que está sucediendo. Brasil vive hoy un caos jurídico, de corrupción y persecución política, en el que la oposición tiene miedo de hablar y la familia de un expresidente es tratada como enemiga del Estado", advirtió el dirigente, quien prometió no abandonar a sus seguidores en el inicio de su lucha por restaurar la democracia.