Buscan a un argentino de 51 años desaparecido tras el choque de trenes en España

La familia de Agustín Randazzo, un argentino de 51 años que vive en España desde 2002, atraviesa horas de incertidumbre tras el choque de dos trenes de alta velocidad ocurrido este miércoles en Urda, Toledo. El hombre viajaba por trabajo desde Madrid y, desde el accidente, sus allegados no volvieron a tener noticias de él.

Según la información difundida por sus familiares, Randazzo se encontraba en el coche 8 de uno de los trenes siniestrados. Ante la falta de comunicación, denunciaron su desaparición ante la Policía y comenzaron a buscarlo en medio del operativo desplegado tras la tragedia, que dejó muertos y heridos.

Su primo hermano, Rafael García Junicol, contó a Infobae cómo se enteraron de que el argentino podía estar entre las personas afectadas por el choque. “Me enteré por el hermano (de Agustín) de que él había tomado ese tren”, relató. Y agregó: “Desde entonces no sabemos nada de él”.

La búsqueda de Agustín Randazzo

Ante la falta de respuestas, el hermano de Agustín se presentó en una dependencia policial de Madrid para formalizar la denuncia por desaparición. También aportó muestras de ADN para colaborar con las tareas de identificación.

Tras completar los trámites, tenía previsto viajar a Toledo para recorrer los hospitales de la zona y consultar si su hermano se encontraba entre los pasajeros heridos que fueron trasladados después del accidente.

La familia también difundió una descripción física para facilitar su identificación. Randazzo tiene barba entrecana, numerosos tatuajes visibles y suele usar gorra.

Cómo aportar información

Mientras continúa la búsqueda, los familiares solicitaron la colaboración de quienes puedan aportar algún dato que permita establecer el paradero del argentino.

Quienes tengan información sobre Agustín Randazzo pueden comunicarse al +54 9 11 4192-7700.