Chau al CEO de Nvidia: dimitió en medio del escándalo

Jensen Huang renunció ayer como presidente y director ejecutivo de Nvidia, el gigante de los chips para inteligencia artificial, en medio de un escándalo por dos relaciones extramatrimoniales, una de ellas con una empresaria china sospechada por los servicios de inteligencia estadounidenses de trabajar para Beijing. La decisión, anunciada este jueves por el consejo de administración, puso fin a más de tres décadas de Huang al frente de la compañía que fundó en 1993.

El empresario taiwanés-estadounidense, de 63 años, también dejó su lugar en el directorio. La directora financiera, Colette Kress, asumió como CEO interina mientras la junta inicia la búsqueda de un sucesor permanente, para la que evaluará candidatos internos y externos.

La salida abrió interrogantes sobre el futuro de una firma central en la revolución de la IA.

RELACIONES BAJO LA LUPA

El primer vínculo bajo la lupa fue el de Huang con Alice Huang, alta ejecutiva de Megaspeed, empresa de centros de datos con sede en Singapur. Pese a compartir el apellido, no tienen parentesco. Según un memorando de los servicios de inteligencia estadounidenses, la mujer sería agente del Ministerio de Seguridad del Estado de China, una acusación que Beijing rechaza. Huang reconoció la relación y, en un mensaje a los empleados el domingo, admitió que había sido infiel a su esposa y pidió disculpas a su familia y al personal de Nvidia.

El caso tomó otra dimensión el miércoles, cuando The New York Times informó sobre una segunda relación, con Kimberly Powell, vicepresidenta de Asuntos de Salud de Nvidia. Powell es una de las caras visibles de la compañía en su expansión hacia la educación y la salud. El diario afirmó que existen videos en los que ambos aparecen en actitud afectuosa.

Tras las denuncias, Nvidia abrió una investigación independiente para determinar si su fundador había sido blanco de una operación de inteligencia extranjera. La compañía dijo que examinaba “recientes informes” sobre ese posible objetivo, sin divulgar conclusiones.

La controversia también adquirió dimensión geopolítica. China acusó a Washington de utilizar las sospechas de espionaje para justificar las restricciones que impone al acceso de Beijing a los semiconductores más avanzados. La disputa por esos componentes es uno de los principales frentes de la rivalidad tecnológica entre ambas potencias.

Huang había sido una figura influyente en ese debate. Defendía los modelos de inteligencia artificial abiertos, que pueden reutilizarse y modificarse, incluso los desarrollados en China, y sostenía que ofrecen una competencia saludable frente a sistemas cerrados como ChatGPT, de OpenAI, y Claude, de Anthropic. También cuestionaba regulaciones que, a su juicio, podían frenar la innovación.

Su salida tiene consecuencias en el escenario político estadounidense. El presidente Donald Trump, que había mantenido a Huang como interlocutor informal sobre inteligencia artificial, reaccionó en redes sociales y sugirió que Tim Cook, el jefe de Apple, debería reemplazarlo. “Una leyenda sustituye a otra leyenda”, escribió.

Huang convirtió a Nvidia en el principal diseñador mundial de procesadores gráficos utilizados para entrenar y operar sistemas de IA. Bajo su mando, Nvidia pasó de fabricar chips para videojuegos a abastecer centros de datos en la nube que impulsan la IA. Su renuncia deja a la compañía ante una transición inédita.

Asimismo, suma incertidumbre a un sector en el que sus decisiones tecnológicas y estratégicas tienen repercusiones globales.