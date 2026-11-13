Cinco cosas que hay que saber de la empresa

■ Las GPU, el arma secreta de Nvidia. Estos procesadores gráficos realizan cálculos a gran velocidad y son fundamentales para que la IA genere textos, imágenes, música y videos. ChatGPT necesita unas 30.000 GPU para funcionar.

■ Un nombre con historia. Fundada en 1993, Nvidia debe su nombre al término latino “invidia” (envidia), al que le quitaron una letra. Su logotipo representa un ojo estilizado, asociado también con el “mal de ojo”.

■ De los videojuegos a la IA. Nació para desarrollar gráficos cada vez más sofisticados para videojuegos. En 1999 lanzó la primera GPU y luego orientó sus procesadores hacia los centros de datos.

■ Liderazgo indiscutido. Controlaba cerca del 90% del mercado mundial de GPU independientes en el primer trimestre de 2026. Diseña sus chips, pero encarga su fabricación a terceros, principalmente TSMC.

■ Una marca personal. Jensen Huang, su histórico CEO, convirtió su chaqueta de cuero en un sello distintivo. También defendió los modelos de IA abiertos, incluso los desarrollados en China.