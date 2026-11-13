Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
El Mundo

Cinco cosas que hay que saber de la empresa

Por Redacción

■ Las GPU, el arma secreta de Nvidia. Estos procesadores gráficos realizan cálculos a gran velocidad y son fundamentales para que la IA genere textos, imágenes, música y videos. ChatGPT necesita unas 30.000 GPU para funcionar.

■ Un nombre con historia. Fundada en 1993, Nvidia debe su nombre al término latino “invidia” (envidia), al que le quitaron una letra. Su logotipo representa un ojo estilizado, asociado también con el “mal de ojo”.

■ De los videojuegos a la IA. Nació para desarrollar gráficos cada vez más sofisticados para videojuegos. En 1999 lanzó la primera GPU y luego orientó sus procesadores hacia los centros de datos.

■ Liderazgo indiscutido. Controlaba cerca del 90% del mercado mundial de GPU independientes en el primer trimestre de 2026. Diseña sus chips, pero encarga su fabricación a terceros, principalmente TSMC.

■ Una marca personal. Jensen Huang, su histórico CEO, convirtió su chaqueta de cuero en un sello distintivo. También defendió los modelos de IA abiertos, incluso los desarrollados en China.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?