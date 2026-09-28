Chile enfría su apoyo a Argentina por las islas

Chile introdujo un matiz en su respaldo al reclamo argentino por las Malvinas. El ministro de Defensa, Fernando Barros Tocornal, afirmó que su país apoya la pretensión de Buenos Aires, pero sostuvo que el Reino Unido es un “país amigo” que “ejerce soberanía” sobre las islas desde hace 200 años. Durante una entrevista con Radio Polar, de Magallanes, planteó que cualquier solución debe respetar el derecho internacional, la voluntad de los habitantes y la vía pacífica. Avaló actividades comerciales entre Punta Arenas y las Malvinas, en medio del debate por una ruta marítima hacia Puerto Stanley. La posición contrasta con la expresada por el presidente José Antonio Kast. En junio, Chile suscribió en el Mercosur una declaración que reiteró los “legítimos derechos” argentinos sobre las islas. El cruce ocurre mientras Londres endurece su postura. Wes Streeting afirmó que Argentina no tiene capacidad para tomar las islas.

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