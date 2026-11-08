El papa León XIV tendrá una extensa agenda dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde realizará distintas actividades religiosas.

El Gobierno porteño compartió las principales claves para poder seguir la misa y estar presente en el Monumento a los Españoles el próximo lunes 9 de noviembre.

Cronograma

00.00: apertura de los accesos al público. Se recomienda llegar con anticipación.

10.00: saludo de León XIV desde el papamóvil, que recorrerá desde el túnel de la avenida del Libertador (Olleros) hasta el Monumento a los Españoles.11.30: inicio de la Santa Misa desde el escenario ubicado en la avenida del Libertador y Sarmiento. 13.00: fin de la celebración e inicio de la desconcentración.

Dónde seguir la Misa

En el Monumento a los Españoles, en el cruce de la avenida del Libertador y Sarmiento. El público se ubicará a lo largo de la avenida del Libertador, en un corredor de 2,3 km de extensión que llegará hasta Olleros. La infraestructura de sonido y pantallas permitirá seguir la ceremonia desde cualquier punto del corredor y los espacios aledaños. Habrá 33 pantallas y 30 carpas eucarísticas de uso de la Iglesia para la distribución de la comunión. También habrá 70 puestos de hidratación, información, baños, atención sanitaria y espacios gastronómicos.

Entradas y salidas

Ingresos:

-Avenida Intendente Bullrich y Avenida Santa Fe.

-Ortega y Gasset y Luis María Campos.

-Olleros y Luis María Campos.

-Teodoro García y Luis María Campos.

-Virrey Vértiz y José Hernández.

-Olleros y Valentín Alsina.

-Dorrego y avenida Figueroa Alcorta.

-Avenida Figueroa Alcorta y Dr. Roberto Levillier.

Importante: el ingreso por Virrey Vértiz y José Hernández se cerrará dos horas antes de la llegada del Santo Padre.

-Egresos:Gorostiaga hacia la avenida Luis María Campos.

-Maure hacia la avenida Luis María Campos.

-Avenida Dorrego hacia la avenida Luis María Campos.

Qué se puede llevar y qué está prohibido

Permitido: termo y mate, gorras, protector solar y repelente, abrigo y capa de lluvia, paraguas plegables, bolsas para residuos, baterías portátiles, papel higiénico, toallas húmedas y pañuelos, alimentos con utensilios descartables, botellas y recipientes plásticos, bastones y muletas, pequeños binoculares, bolsos pequeños y mochilas de hasta 15 litros, banderas argentinas o del Vaticano con asta flexible e imágenes de la Virgen de hasta 50 centímetros con andas.

Prohibido: velas, mascotas, bebidas alcohólicas, elementos punzocortantes, armas, envases de vidrio, drones, pirotecnia, láseres y punteros láser, walkie-talkies, valijas y bolsos grandes, mochilas superiores a 15 litros, astas rígidas, paraguas no plegables, bicicletas, monopatines y rollers, cascos de moto y bicicleta, megáfonos y bocinas de aire, computadoras, objetivos fotográficos desmontables de más de 20 centímetros, carpas y sombrillas.

Transporte público y desvíos

El gobierno instó a los asistentes a utilizar el transporte público de pasajeros, con aproximación por las avenidas Santa Fe, Las Heras, Luis María Campos y Figueroa Alcorta. El esquema contempla el refuerzo de 116 rutas de colectivos y la instalación de paradas transitorias en Puente Pacífico, Barrancas de Belgrano, Parque Las Heras y en los cruces de Juan B. Justo con Paraguay, y Scalabrini Ortiz.

Las flotas porteñas con mayor frecuencia de servicios serán las líneas 12, 34, 39, 42, 44, 64, 65, 102, 107, 108, 109, 118 y 151. A la hora del retorno masivo, las autoridades destinarán unidades de apoyo para los recorridos 10, 12, 34, 37, 39, 57, 60, 128, 145, 160, 161, 166, 188 y 194.

En cuanto a la red de subterráneos, el diagrama del lunes contempla operaciones entre las 05:30 y las 23:00, con trayectos acotados. La línea D mantendrá clausurados los andenes de Catedral, 9 de Julio y Pueyrredón. En simultáneo, la línea H anulará las paradas de Santa Fe, Corrientes, Once y Humberto 1°. Se aconseja verificar el estado de la red antes del viaje.

Los taxis y los choferes de aplicaciones digitales tienen prohibida la detención en las arterias priorizadas para el sistema de colectivos. Los pasajeros de plataformas podrán descender o ascender en José Hernández entre Vuelta de Obligado y Cuba; Teodoro García y Ciudad de la Paz; Zapata entre Santos Dumont y Matienzo; Paraguay entre Gurruchaga y Borges; y Charcas entre Scalabrini Ortiz y Aráoz.

En tanto, los taxis contarán con dársenas exclusivas en Vidt entre Santa Fe y Güemes; Julián Álvarez entre Santa Fe y Arenales; Godoy Cruz entre Güemes y Santa Fe; y Cabildo entre Dumont y Concepción Arenal. Desde estos puntos, la multitud deberá completar el recorrido a pie.