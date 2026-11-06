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Crisis en Paraguay: el presidente Peña pidió al Congreso una prórroga

Solicitó 72 horas para "ejercer el derecho a la defensa" de cara al juicio político al que será sometido

Por Redacción

Pocas horas de que comenzara el juicio político en el Senado por la crisis bancaria que congeló los depósitos de millones de clientes y lo llevó a presentar su renuncia en medio de masivas protestas, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, solicitó "una prórroga para ejercer mi defensa".

A través de una solicitud enviada a las autoridades del Senado, Peña argumentó que "claramente, al tratarse de un proceso en el cual puede surgir una sanción, aplican las garantías del debido del proceso, entre ellos, contar con el tiempo suficiente para elegir un abogado de confianza y ejercer el derecho a la defensa (...) sobre esta base, solicito se me conceda una prórroga de 72 horas para ejercer mi defensa".

Aliado de Washington, Peña, de 47 años, sigue en el cargo provisoriamente, ya que el Congreso dejó en suspenso su renuncia mientras avanza el proceso político de destitución, previsto que comenzara a las 10hs.

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