En los pasillos de Silicon Valley, la historia suele repetirse no como una farsa, sino como un drama corporativo donde el destino de los imperios tecnológicos depende de un puñado de voluntades en una sala de directorio. Esta lunes, el gigante de los microprocesadores y la inteligencia artificial, Nvidia, vivió un terremoto sacudido por la restitución unánime de su cofundador, Jensen Huang, como presidente y consejero delegado. El anuncio desató una euforia bursátil inmediata con un salto del 31,8% en el valor de sus acciones.

Sin embargo, detrás del frenesí de los mercados y las declaraciones oficiales, la escena evocó de inmediato el precedente más icónico, amargo y fascinante del mundo empresarial: la expulsión y el posterior retorno triunfal de Steve Jobs en Apple. Dos épocas distantes, dos gigantes tecnológicos y una misma encrucijada humana y financiera: ¿qué ocurre cuando una compañía decide cortar el cordón umbilical con el visionario que la creó? Y, más importante aún, ¿cómo logra un líder despojado transformarse en la versión madura que el futuro requiere?

La expulsión del paraíso: Steve Jobs y la traición en Cupertino

Para comprender el sismo actual de Nvidia, es necesario viajar en el tiempo hasta el 17 de septiembre de 1985. Aquel día, Steve Jobs, con apenas 30 años, estampa su renuncia formal a Apple Computer Inc., la empresa que había cofundado en un garaje en 1976 y a la que había impulsado hasta la cima con el Apple II y el revolucionario lanzamiento de la Macintosh en 1984.

Jobs no era un ejecutivo común; era un obsesivo del diseño y de la calidad. Sin embargo, su estilo de gestión tenía fisuras profundas. Según testimonios de analistas de la época publicados en la revista Forbes Argentina, el primer Steve Jobs gobernaba mediante la intimidación y la arrogancia, con un tono descarado que desataba marejadas internas. Dentro de la propia Apple, Jobs había aislado a un equipo especial para trabajar en el proyecto Macintosh y competir ferozmente contra el proyecto de la computadora Lisa, generando tensiones insostenibles con el resto de los ejecutivos y la gerencia.

Buscando una figura experimentada para profesionalizar la gestión comercial y acompañar el rápido desarrollo, la junta directiva había contratado en 1983 a John Sculley, una celebridad del marketing proveniente de PepsiCo. Jobs mismo lo había reclutado para sumarse al proyecto. Pero la convivencia entre ambos pronto se convirtió en un choque filosófico irreconciliable: Sculley priorizaba la estrategia comercial tradicional, mientras que Jobs defendía de manera intransigente la visión del producto y la filosofía del diseño.

En mayo de 1985, las grietas se volvieron un abismo. Jobs intentó encabezar un golpe interno dentro de la empresa para desplazar a Sculley y tomar el control. La maniobra fracasó. Influenciada por Sculley, la junta directiva votó para arrebatarle a Jobs la dirección de la división Macintosh, relegándolo a un papel puramente ceremonial. Sintiéndose traicionado y acorralado, el cofundador abandonó la empresa cuatro meses después.

El arte de reinventarse en la oscuridad: NeXT, Pixar y la metamorfosis

El despido de Apple fue un golpe demoledor para la vida de Jobs. Sin embargo, lo que parecía el trágico final de una carrera prometedora se convirtió en el prólogo de una metamorfosis sin precedentes en la historia del emprendedurismo.

Lejos de hundirse en la desilusión o el retiro, Jobs demostró una notable resiliencia y dio inicio a la fase más fértil y creativa de su existencia. Con el capital resultante de su salida, fundó NeXT, una compañía dedicada a la creación de plataformas de software y hardware de vanguardia destinadas a la educación superior y las empresas. Casi en paralelo, adquirió la división gráfica de Lucasfilm para dar nacimiento a Pixar Animation Studios. A través de Pixar, Jobs no sólo financió una apuesta arriesgada, sino que revolucionó la industria cinematográfica mundial con éxitos icónicos como Toy Story, el primer largometraje animado íntegramente por computadora.

Dos décadas más tarde, durante su célebre discurso de graduación en la Universidad de Stanford en 2005, el propio Jobs pondría en palabras el verdadero significado de aquel exilio forzado: "No lo vi entonces, pero resultó que ser despedido de Apple fue lo mejor que me pudo haber pasado. Me liberó para entrar en uno de los periodos más creativos de mi vida".

El tiempo lejos del trono no solo maduró sus proyectos empresariales, sino también su propio carácter. Como recordaba el analista Tim Bajarin, el Jobs que regresó años más tarde ya no era el joven intransigente que gobernaba por la intimidación. La experiencia de NeXT lo había vuelto una persona más humilde y menos pomposa, transformándolo en un líder con un estilo de gestión mucho más experimentado.

El retorno triunfal que cambió la tecnología global

En 1997, Apple se encontraba en una situación crítica, afectada por la pérdida de rumbo e innovación. En ese contexto, la junta directiva aprobó la adquisición de NeXT por parte de Apple, lo que permitió el regreso de Jobs a la compañía que cofundó, asumiendo inicialmente el rol de CEO interino.

Lo que siguió forma parte de los hitos dorados del sector tecnológico. Con un liderazgo refinado por los aprendizajes de su salida, Jobs encabezó un resurgimiento colosal. Bajo su mando, la compañía lanzó al mercado dispositivos icónicos que revolucionaron industrias enteras: el iMac, el iPod, el iPhone, el iPad y el Apple Watch. De estar en una posición frágil en los noventa, Apple se consolidó bajo la dirección de Jobs como una empresa líder en innovación, alcanzando una valuación de 3 billones de dólares.

La trayectoria de Jobs dejó una enseñanza fundamental en el ámbito empresarial: los reveses profundos pueden convertirse en la oportunidad de reinvención más valiosa cuando se afrontan con resiliencia y visión a largo plazo.

El espejo de Nvidia: la tormenta y el rescate de Jensen Huang

Cuarenta años después del hito de Apple, la historia ha vuelto a desarrollarse en Silicon Valley, esta vez en las oficinas de Nvidia. Fundada en 1993 por Jensen Huang junto a sus socios Chris Malachowsky y Curtis Priem, la compañía evolucionó desde sus orígenes en procesadores gráficos para PC hasta convertirse en la potencia dominante de la informática de alto rendimiento y los servidores de inteligencia artificial.

Antes de fundar Nvidia, Huang se desempeñó como diseñador de microprocesadores en AMD. Desde los primeros días de la compañía en la década de 1990, sostuvo una visión ambiciosa: comprendió el potencial estratégico de las Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU) no solo para potenciar videojuegos, sino para impulsar estaciones de trabajo, supercomputadoras y la infraestructura clave de la IA mediante plataformas de software como CUDA.

Sin embargo, según detallan análisis sobre gobernanza corporativa, la relación entre un fundador y su directorio entraña importantes dilemas fiduciarios. Recientemente, el directorio de Nvidia enfrentó una crisis crítica cuando se desató el escándalo del romance y la versiones del presunto caso de espionaje chino. Huang renunció a sus cargos tras admitir una relación extramatrimonial con la ejecutiva de una empresa de centros de datos en Singapur —señalada por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con espionaje chino y el desvío de chips restringidos—, sumada a otra relación con una ejecutiva interna de la firma.

La quiebra de la confianza entre el directorio y el fundador provocó la renuncia de Huang y la designación de la CFO Colette Kress como Directora Ejecutiva interina. El impacto financiero fue inmediato: las acciones de Nvidia cayeron un 13%.

El directorio debió sopesar la lealtad al fundador frente a la responsabilidad fiduciaria con los accionistas. Sin embargo, la vacancia duró muy poco. Ante la necesidad de mantener el rumbo estratégico en un mercado altamente competitivo, la junta directiva reevaluó la situación. En un comunicado oficial lanzado este lunes, el presidente del Consejo de Administración, Harvey C. Jones, anunció la restitución unánime de Huang en sus cargos de presidente y consejero delegado: "El Consejo de Administración considera que Jensen es la persona idónea para liderar NVIDIA y que su reincorporación redunda en beneficio de nuestros accionistas, empleados, socios y clientes... Tenemos plena confianza en Jensen y esperamos colaborar con él en su regreso al frente de la compañía".

La medida contó además con la confirmación pública del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien descartó riesgos para la seguridad nacional. Tras confirmarse la restitución de Huang, las acciones de Nvidia experimentaron un potente rebote bursátil de entre el 30% y el 31,8%.

Jobs y Huang, dos historias que se cruzan

Es así que el regreso de Jensen Huang a la conducción de Nvidia y el histórico antecedente de Steve Jobs ilustran el dilema permanente que enfrentan los directorios corporativos: conciliar el control fiduciario con la visión insustituible del fundador.

Tanto Jobs como Huang compartieron la facultad de anticipar tendencias tecnológicas a largo plazo —desde la interfaz gráfica y la computación personal hasta la alta computación y la inteligencia artificial— y ejecutar la tecnología necesaria para hacerlas realidad. Aunque la separación de un fundador puede responder a exigencias de gobernanza, la historia demuestra que prescindir de la figura pionera conlleva costos estratégicos elevados.

La lección dejada por Jobs tras su salida en 1985 demuestra que las situaciones adversas pueden convertirse en el punto de partida para desarrollar una mayor resiliencia, perfeccionar la gestión y regresar con un liderazgo transformador. Hoy, con Huang nuevamente al frente de Nvidia y el respaldo de sus accionistas, el ámbito tecnológico confirma que la capacidad de reinventarse ante la crisis sigue siendo el motor de las mayores innovaciones.