Las acciones de Nvidia se dispararon el lunes en las operaciones previas a la apertura de Wall Street, impulsada por el anuncio sorpresa del regreso de Jensen Huang como director general y presidente del gigante estadounidense de los chips.

A pocos minutos de la apertura de la Bolsa de Nueva York, el título de Nvidia se disparaba un 30,43% hasta los 163,73 dólares. En las últimas semanas, el grupo había sido duramente castigado por la dimisión de Jensen Huang, vinculada a un escándalo que mezclaba adulterio y presunto espionaje chino y contrabando.

Cabe destacar que el consejo de administración de Nvidia votó por unanimidad devolver a Huang los cargos de presidente, director ejecutivo y miembro del consejo, con efecto inmediato, tras una serie de reuniones que dejaron a los consejeros satisfechos con su "franqueza y capacidad de liderazgo", indicó la empresa en un comunicado.

"El Consejo de Administración considera que Jensen es la persona idónea para liderar Nvidia y que su reincorporación redunda en beneficio de nuestros accionistas, empleados, socios y clientes", declaró Harvey Jones, presidente del Consejo, en el informe. La compañía líder en el sector de la inteligencia artificial (IA) reconoce que "recibió información de altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos" y en base a estos datos confía en que el retorno de Huang no suponga "ningún riesgo para la seguridad nacional". El Consejo señala que Huang "ha sido objeto de una operación de inteligencia extranjera" y defiende que está apoyando plenamente la investigación que lleva a cabo la compañía.

En ese marco, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la decisión del gigante tecnológico es una "decisión correcta y apropiada", tras su renuncia por un presunto escándalo de espionaje. En una publicación en Truth Social, Trump, quien ha estado pidiendo que Huang fuera reincorporado, también dijo que el gobierno de Estados Unidos "no tiene razón para creer que el regreso de Jensen a Nvidia represente ningún riesgo para la seguridad nacional".

Nvidia y los detalles del escándalo

La amante china del ahora reincorporado director ejecutivo del gigante tecnológico estadounidense Nvidia, Jensen Huang, mantuvo durante más de un año contactos con el principal servicio de inteligencia de Pekín mientras duró su relación con el empresario, informó el New York Times. Alice Huang, figura clave del escándalo, con quien no tiene parentesco, mantuvo una relación con un funcionario del Ministerio de Seguridad del Estado de China desde la primavera boreal de 2025 hasta el otoño boreal de este año, precisó el diario.

El periódico cita fuentes cercanas al caso que tuvieron acceso a informes de los servicios de inteligencia estadounidenses en los que se describen sus encuentros. Según las mismas fuentes, los servicios estadounidenses también reunieron pruebas de que Kang Wei, un colaborador de Alice Huang presentado con frecuencia como su esposo, trabajaba para la inteligencia china.

El diario The New York Times señaló que esos contactos coincidieron tanto con el período de la relación entre Jensen Huang y Alice Huang como con parte de la etapa en la que Megaspeed, la empresa fundada por ella en Singapur, importó grandes cantidades de chips de Nvidia, una parte de los cuales habría sido transferida a China. La semana pasada, el gobierno estadounidense confirmó que investiga a Megaspeed por sospechas de haber ayudado a empresas chinas a eludir las restricciones impuestas por Washington a los componentes avanzados para inteligencia artificial (IA).

Jensen Huang se vio obligado a dimitir el 12 de noviembre en medio de un escándalo que combina adulterio, presunto espionaje y contrabando hacia China de los chips más avanzados de Nvidia. Pero finalmente este lunes volvió a su cargo y, como se dije, las acciones se dispararon en Wall Street.

Las revelaciones publicadas a finales de octubre por el New York Times sobre la relación de Jensen Huang con Alice Huang y las sospechas de los servicios de inteligencia estadounidenses en torno a ella fueron el detonante de la rápida caída del fundador y director ejecutivo de Nvidia.