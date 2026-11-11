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Demanda colectiva de accionistas contra la firma

Por Redacción

Un accionista de Nvidia presentó una demanda con tra la compañía y su director ejecutivo, Jensen Huang, por presuntamente engañar a los inversionistas sobre una relación del empresario con una mujer señalada como posible agente de inteligencia china. La denuncia sostiene que la empresa ocultó información relevante y difundió declaraciones falsas que pudieron afectar sus perspectivas comerciales y su reputación. La presentación judicial fue realizada ante un tribunal de California por el inversor minorista Mark Kistenmacher, quien solicita una indemnización no especificada y un juicio con jurado.

La acción busca representar a todos los que compraron acciones de Nvidia entre el 9 de octubre y el 8 de noviembre, período en el que se conocieron los primeros reportes y la empresa anunció que investigaba el caso. Según la demanda, Nvidia y Huang omitieron revelar la relación y las declaraciones sobre los lazos comerciales de la compañía con la firma de Alice Huang, la mujer involucrada, generaron una percepción errónea entre los accionistas. Los demandantes sostienen que esa situación representaba un “riesgo importante” para el negocio.

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