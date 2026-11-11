El divorcio que podría costar US$ 75.000 millones

Una eventual separación de Jensen Huang, fundador y director ejecutivo de Nvidia, podría convertirse en uno de los divorcios más costosos de la historia. Según un cálculo de la revista Forbes, su esposa, Lori Huang, podría recibir unos 75.000 millones de dólares si decidiera poner fin al matrimonio. Sin embargo, por ahora se trata de una hipótesis: no existe ninguna demanda de divorcio ni trascendieron intenciones de separación por parte de la pareja.

La estimación toma como referencia la fortuna de Huang, calculada en unos 155.200 millones de dólares, y la legislación de California, donde rige el régimen de bienes gananciales. Bajo esas normas, los activos adquiridos durante el matrimonio deben dividirse en partes iguales, salvo que se demuestre que pertenecen exclusivamente a uno de los cónyuges. Otros medios elevaron la posible compensación a 81.000 millones de dólares, sobre la base de un patrimonio mayor. La fecha del casamiento resulta determinante: Jensen y Lori se conocieron mientras estudiaban en la Universidad Estatal de Oregón y se casaron en 1985, ocho años antes de la fundación de Nvidia. El propio empresario reconoció que su esposa “fue parte de Nvidia en cada paso del camino”.

De todos modos, no se conoce si ambos firmaron un acuerdo prenupcial o posterior para establecer una distribución diferente de sus bienes. Un documento presentado por Nvidia a sus accionistas en 2026 señala que buena parte de las acciones atribuidas a Huang están depositadas en fideicomisos administrados conjuntamente por la pareja. Además, Lori preside la fundación benéfica que ambos crearon en 2007, cuyos activos rondan los 9.000 millones de dólares y están integrados en gran medida por títulos de Nvidia. Sus dos hijos, Madison y Spencer, también trabajan en la compañía. De concretarse, la eventual compensación superaría ampliamente otros divorcios millonarios: MacKenzie Scott recibió acciones de Amazon valuadas en unos 36.000 millones de dólares tras separarse de Jeff Bezos, mientras que Melinda French Gates obtuvo al menos 12.500 millones de Bill Gates. La posibilidad de una ruptura apareció después de que Huang reconociera una infidelidad y pidiera disculpas a su familia.