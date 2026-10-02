Desinterés entre sectores de ingresos bajos y fuerte temor a la abstención

A pocos días de las elecciones presidenciales, Brasil enfrenta un problema que puede condicionar la votación: el temor a que alrededor del 21 % de los electores habilitados no concurra a las urnas, o incluso que la abstención supere ese nivel, registrado como referencia en 2022. La preocupación resulta especialmente significativa en un país donde el voto es obligatorio para la mayoría de los adultos.

El desinterés se concentra, según analistas y encuestas, entre los sectores de menores ingresos. Las dificultades económicas, el desgaste cotidiano y la percepción de que la política no logra traducirse en mejoras concretas para las familias aparecen entre las posibles causas. El politólogo Felipe Nunes, director de Quaest, señala que el perfil de quienes más se inclinan por no votar coincide con personas de hasta dos salarios mínimos y menor nivel educativo.

A ese desencanto se suma una campaña que no parece haber despertado un fuerte entusiasmo. La polarización entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro no alcanza para movilizar a todos los electores y persiste un importante nivel de indecisión en otras categorías electorales. El fenómeno alimenta la incertidumbre sobre cuántos ciudadanos concurrirán finalmente a las urnas.

El temor tiene además una dimensión política porque el ausentismo no necesariamente se distribuye de manera uniforme. Los sectores con mayores dificultades para trasladarse hasta los centros de votación podrían ser también los más proclives a no participar. Por eso, el oficialismo busca incentivar especialmente la participación de los mayores de 70 años, para quienes el sufragio no es obligatorio.

El desafío, entonces, no es solamente definir quiénes votarán por Lula o por Bolsonaro, sino conseguir que una parte importante del electorado decida participar. Si la falta de participación supera los registros anteriores, el resultado expresará no solo las preferencias de quienes concurran, sino también el creciente desencanto de quienes opten por quedarse al margen.