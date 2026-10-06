El bolsonarismo, principal fuerza del Congreso

El Partido Liberal (PL), de Flávio Bolsonaro, será la principal fuerza del Congreso desde febrero de 2027, tras ampliar su representación en ambas cámaras.

En Diputados, de 513 bancas, el PL tendrá 121, el 23,6% del total. Le seguirán la federación Brasil da Esperança, integrada por PT, PCdoB y PV, con 88 escaños; União Progressista, con 87; PSD, con 43; Republicanos, con 41, y MDB, con 36. En el Senado, de 81 miembros, el PL contará con 28 bancas. El PT tendrá nueve, el MDB ocho y União Progressista, 11. La nueva composición combina las 54 bancas renovadas en 2026 con los 27 senadores cuyos mandatos continuaban. Aunque será la mayor bancada, el PL no tendrá mayoría propia y deberá negociar con otras fuerzas para aprobar leyes. Si Flávio Bolsonaro gana el balotaje, este escenario podría favorecer sus iniciativas, incluida la amnistía para su padre, Jair Bolsonaro, y un eventual indulto. La legislatura asumirá el 1 de febrero de 2027.