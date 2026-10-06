Por qué ganó Bolsonaro: las razones detrás del avance

Flávio Bolsonaro pasó en menos de un año de ser un senador de perfil discreto a favorito para la presidencia de Brasil. Su triunfo en la primera vuelta, en la que superó por sorpresa a Luiz Inácio Lula da Silva, se explica por una combinación de factores: el peso de su apellido, el desgaste del gobierno, un giro conservador en la región y una campaña que capitalizó un escándalo de corrupción que golpeó a una figura cercana al oficialismo.

UN APELLIDO FUERTE

El principal capital político de Flávio fue su apellido. Jair Bolsonaro, líder de la derecha y la ultraderecha brasileñas, lo ungió como candidato hace menos de un año, después de ser condenado a 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado contra Lula.

Hasta entonces, Flávio era un senador por Río de Janeiro sin el protagonismo de su padre. Muchos dudaban de que pudiera recuperar la fuerza electoral de Jair, que en 2022 perdió ante Lula por apenas 1,8% de los votos. Pero asumió su condición de “hijo de” y convirtió esa herencia en su principal bandera.

El resultado superó las expectativas: obtuvo 56 millones de votos, más que Jair Bolsonaro en la primera vuelta de 2018 y 2022. Con el expresidente encarcelado, sin derechos electorales y alejado de la escena pública, el apellido conservó una enorme capacidad de movilización.

ANTIGOBIERNO

El segundo factor fue el desgaste de Lula. Las encuestas previas mostraban una desaprobación de alrededor del 50% para su gobierno. El aumento de los precios y la inseguridad alimentaron el malestar de una sociedad polarizada y predispuesta a buscar una alternativa.

El propio Flávio resumió ese clima: “Votaron por cambio”. Una cuidadora de 62 años en Río de Janeiro contó que había pensado votar nuevamente por el presidente, pero cambió de decisión al llegar a la urna: eligió a Bolsonaro “para ver qué pasa”.

El rechazo al oficialismo también se reflejó en el Congreso: el bolsonarismo casi duplicó sus bancas en el Senado. El resultado mostró que Bolsonaro conserva hoy una fuerte capacidad electoral.

GIRO REGIONAL

El avance de Flávio se produce en un contexto favorable para la derecha. Dirigentes conservadores aliados de Washington ganaron recientemente elecciones en Colombia, Chile y Perú, con discursos centrados en la libertad, la seguridad y la crítica a la izquierda.

El avance de la derecha también alcanzó a Brasil. Para Eduardo Grin, experto de la Fundación Getúlio Vargas, el país avanza hacia una agenda similar a la de Trump, alineada con sus políticas económicas y de mano dura en seguridad. Flávio, sin embargo, busca presentarse como una versión más moderada de su padre.

CORRUPCIÓN

La campaña estuvo atravesada por un escándalo que afectó al Supremo Tribunal Federal y, especialmente, al juez Alexandre de Moraes, figura central en la condena contra Jair Bolsonaro y asociada políticamente con Lula.

El caso involucró a un banquero detenido por una estafa y golpeó la imagen de Moraes. Flávio, que ya había construido parte de su discurso sobre la crítica a las instituciones, consiguió colocar el foco sobre el Supremo. “Basta de corrupción”, fue uno de los reclamos de sus votantes.

La campaña del Partido de los Trabajadores admitió que Flávio había salido beneficiado y, según Thomas Traumann, sin esa crisis la victoria del bolsonarismo habría sido menos contundente.

La paradoja es que Flávio fue investigado durante la campaña por presunta corrupción y lavado de dinero en una causa vinculada con el mismo banquero. Pero consiguió desplazar el centro de la discusión hacia Moraes y el Supremo.

Así, su ascenso combina apellido, descontento con Lula, un contexto regional favorable y el escándalo judicial. Ahora deberá demostrar que esa combinación alcanza para ganar la segunda vuelta.