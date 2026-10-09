El caso de Christa Pike: de la ejecución fallida y estado grave a volver a hablar y caminar

Christa Pike, la mujer condenada a muerte en Tennessee que sobrevivió a dos intentos de ejecución con inyección letal, comenzó a caminar por primera vez en su habitación de hospital, aunque todavía presenta problemas de orientación y memoria. Su abogado, Stephen Ferrell, contó que Pike puede perder con facilidad el hilo de una conversación y olvidar hacia dónde se dirige. Los médicos aún no pueden determinar si esas dificultades serán permanentes.

Pike, de 50 años, había llegado a un estado crítico después de los fallidos intentos de ejecución del 30 de septiembre. Recibió dos dosis de pentobarbital y permaneció inconsciente durante varios días, conectada a un respirador. En un momento, los médicos llegaron a considerar que presentaba muerte cerebral y sus abogados dijeron que se evaluaba retirarle el soporte vital.

GIRO INESPERADO

Sin embargo, la evolución dio un giro inesperado. Cuando estaba previsto retirar el soporte, Pike recuperó la conciencia y comenzó a hablar. Desde entonces inició un proceso de recuperación que, aunque lento, mostró avances que sorprendieron incluso a quienes seguían su caso. Ahora puede ponerse de pie y caminar distancias cortas dentro de su habitación. “Hoy se ha levantado y está caminando por primera vez, pero solo por la habitación”, explicó Ferrell. El abogado aclaró que no ha hablado personalmente con Pike y que recibe información de colegas que sí mantienen contacto con ella.

El estado neurológico de la mujer continúa siendo una de las principales preocupaciones. Ferrell explicó que está “algo confundida”, que puede perder fácilmente el hilo de sus pensamientos y que se olvida de adónde va. “Podría haber algún daño permanente. Aún no lo sabemos”, señaló.

La recuperación se produce después de una situación médica extrema. Tras el intento de ejecución, Pike fue trasladada de urgencia a un hospital, donde permaneció varios días con asistencia respiratoria. Los médicos debieron estabilizarla y vigilar su evolución mientras permanecía inconsciente.

Su caso es excepcional. Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, Pike es la única persona que ha sobrevivido tras recibir durante una ejecución dosis letales de los fármacos utilizados para matar a condenados. En otros intentos fallidos registrados en Estados Unidos, los procedimientos se interrumpieron por distintos problemas, pero los reclusos finalmente murieron.

Pike fue condenada a muerte por el crimen de Colleen Slemmer, una compañera de clase cometido cuando era adolescente. Desde el fallido procedimiento, sus abogados reclaman al gobernador de Tennessee, Bill Lee, que cambie la condena por cadena perpetua. Lee suspendió temporalmente las ejecuciones en el estado y ordenó una investigación independiente sobre lo ocurrido.

Por ahora, tampoco está definido qué ocurrirá con la sentencia de Pike. Sus abogados sostienen que la situación abrió un escenario sin precedentes y pidieron que se considere la conmutación de la pena. “Estamos realmente en terreno muy desconocido”, resumió Ferrell.

En tanto, un tribunal ordenó a las autoridades penitenciarias preservar todas las pruebas relacionadas con el procedimiento, incluidos materiales médicos y registros audiovisuales. La medida busca garantizar que se pueda reconstruir lo ocurrido y determinar las consecuencias del fallido intento.

La incertidumbre también alcanza al futuro de Pike. No se sabe si Tennessee intentará ejecutar de nuevo la sentencia ni cuándo podría tomarse una decisión al respecto.

Por ahora, la mujer sigue internada y enfrenta un proceso de recuperación cuyo desenlace aún es incierto, mientras sus abogados buscan evitar que vuelva a ser llevada a la cámara de ejecución.