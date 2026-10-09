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El Mundo

Por qué fallaron las dos inyecciones letales

Por Redacción

El fallido intento de ejecución de Christa Pike en Tennessee plantea una pregunta central: ¿por qué dos dosis de pentobarbital no provocaron su muerte? Los expertos señalan posibles fallas en la administración de los fármacos, aunque las autoridades todavía investigan qué ocurrió. Una de las principales hipótesis apunta a la vía intravenosa. Los abogados de Pike dijeron que fue pinchada al menos siete veces y que padece un trastorno sanguíneo que puede dificultar el acceso a las venas. Si una vía queda mal colocada o una vena se rompe, el medicamento puede filtrarse hacia los tejidos en lugar de ingresar correctamente al torrente sanguíneo. También existen dudas sobre la cantidad de fármaco que llegó a su organismo. El especialista Jonathan Groner señaló que la dosis utilizada, de 5 gramos, debería causar una pérdida profunda de conciencia y detener la respiración.

Por eso, indicó que probablemente ingresó muy poco fármaco al torrente sanguíneo. Otra posibilidad es un problema con la calidad o preparación del medicamento. Tennessee no revela quién lo suministra ni cómo fue elaborado y analizado. Las autoridades ordenaron una revisión independiente para determinar qué falló.

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