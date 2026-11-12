El escándalo de Nvidia: amor y espionaje con consecuencias globales

La relación extramarital de Jensen Huang, fundador y CEO de Nvidia, con una empresaria china sospechada de espionaje dejó de ser un asunto privado y se convirtió en un escándalo internacional. El caso abrió interrogantes sobre la seguridad tecnológica de Estados Unidos, los vínculos con Beijing y la carrera por dominar la inteligencia artificial. El Departamento de Justicia investiga el episodio, mientras el Congreso reclama explicaciones y la compañía inició una revisión interna.

Huang, de 63 años, es una de las figuras más influyentes de la revolución de la IA. Al frente de Nvidia, fabricante de los chips más codiciados del sector, mantiene una relación cercana con Donald Trump, quien considera estratégica la supremacía estadounidense en esta tecnología. Sin embargo, su vínculo con Alice Huang, exdirectiva de la empresa Megaspeed, amenaza con complicar ese escenario.

La empresaria es sospechosa de haber proporcionado información a China y participado en operaciones para desviar semiconductores avanzados de Nvidia hacia ese país. Según funcionarios de inteligencia estadounidenses citados por The New York Times, habría espiado para Beijing. Megaspeed, con sede en Singapur, ya había sido investigada por presuntamente eludir las restricciones de exportación y facilitar el envío de chips a usuarios chinos. La compañía negó las acusaciones.

El expediente pasó al Departamento de Justicia, que busca determinar si Megaspeed violó las leyes de control de exportaciones. La investigación también contempla el papel de Alice Huang. Por ahora, no se informó de una conclusión sobre una eventual filtración de secretos tecnológicos de Nvidia.

Huang se disculpó ante su empresa por la aventura extramarital y reconoció que había lastimado a su esposa y a sus hijos, pero evitó referirse al supuesto espionaje. La junta directiva aseguró que “no tiene motivos para creer” que se hayan comprometido la seguridad nacional o los secretos empresariales y confirmó que seguirá al frente de la firma mientras colabora con las pesquisas. Beijing rechazó las acusaciones y las calificó de “difamaciones sin fundamento”.

DIMENSIÓN POLÍTICA

La dimensión política del caso se explica por la cercanía entre Huang y Trump. El empresario lo acompañó en el Air Force One durante una visita a Beijing y el mes pasado recibió la Medalla Nacional de Ciencia. “Creo que saldrá bien de esto”, afirmó el presidente, quien aseguró que Huang le había dicho que desconocía las actividades de la mujer.

El vínculo es estratégico para la Casa Blanca. Nvidia fabrica los procesadores que permiten desarrollar sistemas de inteligencia artificial y alimentar centros de datos esenciales para la economía y la defensa. Trump sostiene que quien domine esta tecnología tendrá una ventaja decisiva frente a sus rivales. El crecimiento del sector impulsó buena parte de las ganancias bursátiles durante su segundo mandato.

Sin embargo, Huang defiende que Nvidia pueda vender a China algunos chips menos avanzados, como el H200. Argumenta que así los fabricantes chinos permanecerían vinculados al ecosistema tecnológico estadounidense y no desarrollarían alternativas propias. En Washington preocupa que esos componentes terminen en empresas relacionadas con el ejército de Beijing.

La senadora demócrata Elizabeth Warren reclamó que Huang comparezca ante el Senado y explique su postura.