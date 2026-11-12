Quién es Alice Huang, la mujer detrás del caso que sacude a la tecnología

Alice Huang pasó de las finanzas internacionales a quedar en el centro de un escándalo que rodea a Nvidia. Su nombre apareció vinculado a una presunta trama de espionaje industrial y desvío de chips hacia China, pero también a una relación sentimental con Jensen Huang, fundador y director ejecutivo de la compañía.

Su trayectoria profesional comenzó en el sector financiero. Trabajó en HSBC, en Hong Kong, y luego en CITIC Securities, una firma de valores china. Más tarde se vinculó con Megaspeed, una empresa con sede en Singapur que opera como socio de Nvidia en el negocio de servicios de computación en la nube.

La estructura de Megaspeed y los cambios en su conducción despertaron sospechas. Según una investigación de Culper Research, Huang habría mantenido el control de la compañía pese a modificaciones en la titularidad y en los cargos directivos. La firma quedó bajo escrutinio por presuntamente facilitar el desvío de procesadores de Nvidia hacia China, en medio de las restricciones estadounidenses a la exportación de tecnología avanzada.

El interés por su figura creció porque Megaspeed opera en un sector sensible: el acceso a chips de alto rendimiento, fundamentales para desarrollar sistemas de inteligencia artificial. Estados Unidos restringió la venta de esos componentes a China por sus posibles aplicaciones estratégicas y militares. Por eso, cualquier maniobra para eludir los controles despierta la atención de las autoridades y de la industria.

Culper Research puso el foco en los lazos comerciales de Megaspeed con Nvidia y en quién ejercía realmente el control de la firma.

El caso también llegó a las autoridades de Singapur, que abrieron una investigación sobre Megaspeed. Sin embargo, no se informó que Alice Huang fuera investigada personalmente por el gobierno de ese país.

Su vínculo con Jensen Huang añadió una dimensión personal al episodio. Fotos tomadas en Taiwán durante 2024 y en mayo de 2025, durante la feria Computex, los mostraron juntos. En una de las imágenes, el empresario aparece con un brazo alrededor de ella y, en otra, le da un beso en la mejilla. La relación sentimental quedó así expuesta en medio de las preguntas sobre los negocios de Megaspeed.

También surgió una controversia migratoria. Alice Huang ingresó a Taiwán con un pasaporte de Hong Kong. Las autoridades taiwanesas confirmaron que ya se encontraba fuera de la isla, le revocaron el permiso y señalaron que no podría volver a ingresar. El gobierno anunció una revisión de sus controles migratorios.

Desde Beijing rechazaron las acusaciones y las calificaron de infundadas y difamatorias. Ni Huang ni Megaspeed respondieron a los pedidos de comentarios. El episodio sumó presión sobre Nvidia en un escenario de rivalidad tecnológica entre Washington y Beijing.

Por ahora, las preguntas sobre el papel de Alice Huang en la compañía, sus nexos comerciales con Nvidia y las sospechas de desvío de chips siguen sin una respuesta concluyente.