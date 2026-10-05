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SERGIO MORO, EL MAGISTRADO QUE ENCARCELÓ A LULA

El juez del Lava Jato, elegido gobernador

X (@clarincom)

Por Redacción

El exjuez federal Sergio Moro, una de las principales figuras de la Operación Lava Jato y responsable de la primera condena contra Luiz Inácio Lula da Silva, fue elegido ayer gobernador del estado brasileño de Paraná.

Moro, candidato del Partido Liberal (PL), consiguió alrededor del 50,1% de los votos válidos y se impuso en primera vuelta. De esta manera, el actual senador profundiza su carrera política después de haber abandonado la magistratura y ocupado el Ministerio de Justicia durante el gobierno de Jair Bolsonaro.

El dirigente alcanzó notoriedad internacional como juez federal de Curitiba. En 2017 condenó a Lula a nueve años y seis meses de prisión por corrupción y lavado de dinero en el caso del tríplex de Guarujá, dentro de las investigaciones de Lava Jato.

Lula quedó detenido en abril de 2018 y permaneció 580 días en prisión, además de quedar fuera de las elecciones presidenciales de ese año. Sin embargo, en 2021 el Supremo Tribunal Federal anuló sus condenas al considerar que el tribunal de Curitiba no tenía competencia para juzgar los procesos. Otra decisión del máximo tribunal determinó además la parcialidad de Moro en el caso del tríplex.

Tras abandonar la Justicia, Moro fue ministro de Justicia y Seguridad Pública de Bolsonaro entre 2019 y 2020.

Posteriormente ingresó a la competencia electoral y en 2022 consiguió una banca como senador por Paraná.

Ahora, cuatro años después, su victoria en las elecciones estaduales lo llevará al Ejecutivo de uno de los estados más importantes de Brasil. El resultado completa un recorrido singular para Moro: pasó de encabezar desde los tribunales una investigación que sacudió la política brasileña a convertirse en gobernador electo de Paraná.

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