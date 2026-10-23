“Argentina, allá vamos”: el Papa habló de su visita al país y crece la expectativa

El Papa León XIV alimentó las expectativas por su inminente visita a la Argentina con una serie de gestos y declaraciones que fueron interpretados como señales de que el viaje sigue en pie. Durante la audiencia general en la Plaza de San Pedro, el pontífice respondió con una sonrisa a una pareja de recién casados que lo esperaba entre los fieles: “Argentina, allá vamos”. Poco después, ante el pedido de dos religiosos cordobeses, aseguró: “Allí estaré”.

Las expresiones del Papa llegaron en un momento especialmente significativo, pocos días después de la operación por cáncer de pulmón a la que fue sometido en Roma y después de que el Vaticano difundió los resultados definitivos de los estudios médicos. El parte confirmó que el tumor maligno estaba localizado, que fue extirpado durante la intervención y que no será necesario ningún tratamiento oncológico adicional.

La combinación de ambas noticias reforzó el optimismo dentro de la Iglesia argentina, donde consideran prácticamente confirmada la visita de León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, como parte de una gira sudamericana que también incluiría Uruguay y Perú.

Sin embargo, la Santa Sede todavía no anunció oficialmente la ratificación del itinerario, aunque los preparativos diplomáticos, pastorales y de seguridad continúan avanzando.

Un encuentro inesperado con recién casados

Uno de los momentos más comentados de la audiencia del miércoles tuvo como protagonistas a Juan Martín Fontana y Ornella Bontorín, una pareja vinculada a Santa Fe que contrajo matrimonio el pasado 10 de octubre en la iglesia Nuestra Señora del Huerto de la capital provincial.

Los jóvenes viajaron a Roma durante su luna de miel y consiguieron participar de la audiencia mediante el programa Sposi Novelli, una iniciativa del Vaticano que permite a los recién casados acceder a lugares preferenciales y recibir la bendición del pontífice.

Cuando León XIV se acercó al sector donde se encontraban, Ornella aprovechó la oportunidad para decirle: “Lo esperamos en Argentina, Papa”. Su esposo repitió la invitación y el pontífice respondió de inmediato: “Argentina, allá vamos”.

El intercambio quedó registrado en un video que se viralizó en las redes sociales.

“Eternamente agradecidos por este día único e irrepetible, el Papa nos saludó y nos confirmó lo que muchos argentinos queríamos saber”, escribió Ornella en Instagram, donde compartió su emoción por el encuentro.

La escena adquirió especial relevancia porque se produjo durante la primera audiencia general que León XIV encabezó desde su intervención quirúrgica.

Prometió estar en Córdoba

La expectativa por la visita papal sumó otro episodio durante la misma jornada. Dos religiosos argentinos, Fernando León, de los Hermanos de la Sagrada Familia, y Genaro Mareco Quiñonez, hermano lasallano, pudieron acercarse al pontífice y saludarlo.

“Padre, te esperamos en Córdoba”, le dijeron. Según el testimonio difundido por la Arquidiócesis de Córdoba, León XIV respondió: “Allí estaré”.

Fernando León participaba en Roma del cuarto Encuentro Internacional de Religiosos Hermanos, organizado por el grupo Tutti Fratelli, que reunió a unos 50 representantes de 12 congregaciones, procedentes de 25 países de los cinco continentes.

Tras el encuentro, el religioso compartió sus impresiones sobre el estado de salud del Papa, a quien describió como un hombre “sonriente, entregado, entusiasta y totalmente lúcido”, aunque reconoció que también lo había visto cansado.

“No se imaginen a ‘SuperLeón’”, escribió en una carta dirigida a su comunidad. Y agregó que lo había encontrado con el desgaste propio de alguien que atravesó una cirugía pulmonar apenas una semana antes.

Pese a ello, destacó su disposición para participar de la audiencia, que se desarrolló bajo condiciones meteorológicas adversas, con lluvia intensa y mucha humedad.

El religioso aseguró que la respuesta sobre Córdoba había sido pronunciada con serenidad y seguridad, “como si nunca hubiera dudado en hacer esa visita”.