El papa León XIV recibirá el alta hospitalaria este sábado tras la operación de pulmón

El pontífice dejará el hospital Gemelli de Roma luego de varios días de internación y regresará al Vaticano para continuar con su recuperación. La decisión se tomará tras una evolución favorable y los últimos controles médicos.

“A tenor de los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana [de sábado] y la evaluación del cuadro clínico, el Santo Padre es considerado apto para recibir el alta” del hospital, escribieron sus médicos, Luigi Carbone y Stefano Margaritora, en una nota transmitida por el Vaticano.

La decisión fue comunicada por el Vaticano luego de que los médicos evalúen los resultados de los análisis de sangre, una radiografía de tórax y el estado clínico general del pontífice. Si los controles confirman una evolución favorable, podrá regresar a la residencia papal para continuar con su recuperación.

Cómo continuará la recuperación del Papa

Durante los días de internación, León XIV continuará bajo observación médica y realizará ejercicios de rehabilitación respiratoria, además de retomar progresivamente sus actividades cotidianas, de acuerdo con las indicaciones de los profesionales.

Tras recibir el alta, el pontífice regresará al Vaticano, donde seguirá con el proceso de recuperación. También estará pendiente la posibilidad de que rece el tradicional Ángelus este domingo desde la ventana de sus aposentos, según cómo evolucione su estado de salud.

Los resultados definitivos de los estudios del tejido extraído durante la operación serán importantes para determinar si necesitará algún tratamiento complementario.

La gira por Sudamérica, pendiente de su evolución

La salud del Papa también generará atención sobre su agenda internacional. Para noviembre estará prevista una gira por Sudamérica, con visitas a Uruguay, la Argentina y Perú.

La realización del viaje dependerá de su evolución clínica y de las recomendaciones del equipo médico. Por el momento, cualquier modificación del itinerario quedará sujeta a la recuperación del pontífice.

El alta hospitalaria marcará un paso importante en el proceso de recuperación de León XIV, aunque su evolución en los próximos días será determinante para establecer cuándo podrá retomar plenamente sus actividades habituales.