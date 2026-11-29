La posibilidad de que la extrema derecha llegue al Gobierno por primera vez desde la transición democrática que siguió a la muerte de Francisco Franco, en 1975, divide a la sociedad española y despierta inquietud en Europa.

La inmigración fue uno de los asuntos más sensibles de una campaña atravesada también por la crisis habitacional, el aumento del costo de vida y el desgaste del oficialismo por los escándalos de corrupción.

El debate migratorio cobró especial intensidad tras la entrada masiva de personas desde Marruecos al enclave español de Ceuta, a finales de julio, y la política de regularización impulsada por el Gobierno.

La cuestión volvió a cobrar dramatismo en las últimas horas con la muerte de al menos 14 migrantes en una embarcación localizada cerca de la isla de El Hierro, en el archipiélago de Canarias, una de las principales vías marítimas de ingreso a Europa para quienes huyen de la pobreza y los conflictos.

El escenario español se inscribe en un contexto de crecimiento de las fuerzas ultraderechistas en distintos países europeos. El resultado de las urnas podría modificar el equilibrio político dentro de la Unión Europea, ante la perspectiva de nuevas elecciones en Francia, Italia y Polonia.