España celebra este domingo sus elecciones generales anticipadas, en una jornada decisiva para el futuro político del país. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, buscará renovar su mandato frente al Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo, y Vox, encabezado por Santiago Abascal, mientras que la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau competirá al frente de una coalición de izquierdas.

Según el Instituto Nacional de Estadística, están habilitados para votar 38.728.356 electores, de los cuales casi 2,8 millones residen en el exterior, principalmente en la Argentina, Francia y Estados Unidos.

Son las terceras elecciones generales desde que Sánchez llegó al poder. El mandatario anunció el pasado 5 de octubre la disolución de las Cortes Generales, después de que el Congreso de los Diputados rechazara dos decretos impulsados por el Ejecutivo para paliar la crisis habitacional.

La decisión se produjo en medio de una creciente presión social por los desahucios y tras el rechazo de las iniciativas por parte del PP, Vox y la formación independentista catalana Junts, uno de los socios parlamentarios que había posibilitado la investidura de Sánchez.

El mandatario volvió así a recurrir a una estrategia que le permitió conservar el poder en 2019 y 2023, cuando logró conformar alianzas con distintas fuerzas políticas para garantizar su continuidad.

UNA CAMPAÑA POLARIZADA

El candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) llega a las urnas desgastado por las investigaciones judiciales sobre presuntos casos de corrupción que involucran a figuras de su entorno político, entre ellas el exministro José Luis Ábalos y el exsecretario de Organización del partido Santos Cerdán.

A ello se sumaron las tragedias ferroviarias de Adamuz y Urda, que provocaron más de un centenar de muertes y derivaron en la renuncia del ministro de Transportes, Óscar Puente.

La vivienda, la inmigración y la situación económica dominaron buena parte de la campaña electoral. Mientras la derecha endureció su discurso contra la política migratoria del Ejecutivo, Sánchez acusó a sus adversarios de representar una amenaza para la democracia.

En un intento por recuperar la iniciativa política, el presidente anunció también un aumento del 5,3% del salario mínimo, el noveno desde su llegada a la Moncloa.

Por su parte, Colau encabeza el Frente Amplio, que reúne a Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comuns. Podemos se presenta por separado, con la exministra de Igualdad Irene Montero como candidata.

EL DESAFÍO DE FORMAR GOBIERNO

Los españoles elegirán a los integrantes del Congreso de los Diputados y del Senado. La composición de la Cámara baja, integrada por 350 legisladores, será determinante para definir quién encabezará el próximo Gobierno.

El candidato propuesto por el rey deberá reunir al menos 176 votos para lograr su investidura en una primera votación. Si no alcanza esa cifra, tendrá una segunda oportunidad en la que bastará con obtener más apoyos que rechazos.

Las encuestas de los últimos días oscilaron entre una ventaja de las fuerzas de derecha y un escenario de paridad entre los principales bloques políticos, por lo que las negociaciones postelectorales y el respaldo de los partidos regionales podrían resultar decisivos.

El escrutinio por parte de las juntas electorales provinciales se realizará entre el 4 y el 7 de diciembre, mientras que las sesiones constitutivas de ambas cámaras están previstas para el 23 de diciembre.