En las legislativas, el partido del Kremlin consolida su poder

Rusia Unida, el partido del Kremlin, se encamina a conservar una amplia mayoría en la Duma tras las elecciones legislativas, según los primeros resultados difundidos por la Comisión Electoral Central (CEC). Con el 25,21% de los votos escrutados, la formación oficialista lidera también en 181 de los 225 distritos electorales. La mayoría constitucional requiere 301 bancas. En la cámara saliente, Rusia Unida contaba con 324 asientos, una hegemonía que recuperó en 2016 y revalidó en 2021. Por detrás aparecen el Partido Comunista, con 13,92%; el Liberal Democrático, con 9,31%; Nueva Gente, con 8,01%, y Rusia Justa, con 5,22%.

Yábloko, único partido contrario a la guerra, fue excluido de las listas por el Tribunal Supremo, aunque compite en un centenar de distritos.