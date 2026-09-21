Fuerte golpe de Ucrania: más de 1.000 drones sobre Rusia

Ucrania lanzó más de 1.000 drones contra distintos puntos de Rusia durante la noche de ayer, en una de las mayores ofensivas aéreas de toda la guerra y con cientos de aparatos dirigidos hacia Moscú. El alcalde de la capital, Serguéi Sobianin, calificó la oleada como el “mayor ataque de la historia” contra la ciudad, mientras las autoridades reportaron muertos, heridos y daños en infraestructura estratégica.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus fuerzas derribaron 1.110 drones en todo el país, además de aparatos sobre Crimea y las aguas del mar Negro. Sobianin señaló que 450 fueron destruidos cuando se dirigían hacia Moscú. Pese a la acción de las defensas aéreas, algunos alcanzaron sus objetivos.

La refinería de petróleo de Moscú, una instalación clave para el abastecimiento de la capital, sufrió daños durante el ataque. También fue alcanzado un edificio residencial. En la región de Moscú, el gobernador Andrei Vorobiov informó inicialmente de dos muertos, un hombre de 74 años y una mujer de 44, y de 20 heridos. Las autoridades rusas elevaron luego a tres el número de víctimas fatales.

El ataque coincidió con la última jornada de las elecciones parlamentarias rusas. El episodio volvió a mostrar hasta qué punto la guerra alcanza el territorio ruso, incluso en momentos de fuerte exposición política para el Kremlin.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que Kiev utilizó una combinación de drones y misiles de fabricación nacional, incluidos los modelos Flamingo y Pelican, para atacar instalaciones petroleras y logísticas. Según su explicación, la finalidad es golpear las fuentes de ingresos que sostienen la maquinaria militar rusa y subir la presión sobre Vladimir Putin para que acepte negociar.

Desde el inicio de la invasión, Ucrania desarrolló una industria de drones de largo alcance capaz de atacar objetivos a cientos de kilómetros de la línea del frente. La estrategia busca llevar los costos de la guerra al interior de Rusia y afectar sectores considerados esenciales para su economía y su capacidad militar.

El ataque se produjo además en un marco de creciente intercambio de ofensivas aéreas. Mientras las fuerzas ucranianas golpean refinerías, depósitos y centros logísticos rusos, Moscú mantiene ataques sobre ciudades e infraestructura de Ucrania. En la noche anterior, un bombardeo ruso sobre la región de Kiev mató a una madre y a dos niños, según autoridades locales.

La escalada aérea ya contrasta con la relativa lentitud de los movimientos en el frente terrestre, donde la presencia masiva de drones y robots limita el desplazamiento de las tropas. Así, ambos bandos recurren cada vez más a ataques de largo alcance para debilitar la capacidad del adversario mientras la guerra entra en su quinto año.