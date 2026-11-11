Escándalo de Nvidia: revelan cómo entró a Taiwán la supuesta espía china

La mujer acusada de espiar para China durante una relación amorosa al director de Nvidia, Jensen Huang, utilizó un pasaporte de Hong Kong para ingresar a Taiwán, informó este miércoles la agencia de inmigración de la isla. Huang admitió haber tenido una aventura extramatrimonial, según reportes con la mujer identificada como Alice Huang, una exejecutiva china de la compañía Megaspeed de Singapur y de quien las autoridades estadounidenses creen que trabajaba para la inteligencia de Pekín.

El gigante asiático ha rechazado las acusaciones de espionaje y la junta directiva de Nvidia anunció el domingo que inició una investigación a su director ejecutivo y cofundador, quien a pesar de compartir apellido no tiene parentesco con Alice Huang. "Las agencias pertinentes de nuestro gobierno están plenamente informadas de los registros e información relevantes", dijo a los periodistas el director general de la Agencia Nacional de Inmigración de Taiwán, Lin Horng-en, al confirmar que Alice Huang utilizó un pasaporte de Hong Kong para ingresar.

Por lo general, a los titulares de pasaportes de Hong Kong les resulta más fácil entrar a Taiwán que a quienes tienen un documento emitido en China continental, que deben solicitar un permiso especial para viajar allí. Las restricciones se deben en parte a las complejas relaciones entre China y Taiwán, territorio de régimen democrático que Pekín reclama y que no descarta retomar incluso por la fuerza.

Cómo entró la espía china a Taiwán

El ministro del Interior de Taiwán, Liu Shyh-fang, afirmó que Alice Huang "efectivamente ingresó al país, pero actualmente se encuentra en el extranjero". "Si hubiéramos sabido que era una espía, sin duda no la hubiéramos dejado entrar a Taiwán", añadió ante los legisladores en el parlamento.

"Revisaremos nuestros procedimientos, específicamente nuestra preselección, los controles aleatorios intermedios y las entrevistas, así como las medidas posteriores a la visita", afirmó. "Según tenemos entendido, a esta señora Huang se le ha revocado su permiso, lo que significa que le es imposible volver a entrar a Taiwán", aseguró.

Alice Huang, también conocida como Huang Le, fue vista en una cena en mayo de 2025 organizada por Jensen Huang en un restaurante chino de Taipéi durante Computex, la principal feria tecnológica de la isla. En un momento, se puede ver al ejecutivo rodeando con el brazo a la mujer de vestido rosa mientras ella lo besa en la mejilla, según las transmisiones en vivo que hizo la prensa.