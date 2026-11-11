Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
El romance secreto con el CEO del gigante tecnológico

Escándalo de Nvidia: revelan cómo entró a Taiwán la supuesta espía china

La trama detrás de la relación clandestina entre Alice Huang y Jensen Huang

La fotos detrás del romance secreto que desató el escándalo de Nvidia por supuesto espionaje chino

Por Redacción

La mujer acusada de espiar para China durante una relación amorosa al director de Nvidia, Jensen Huang, utilizó un pasaporte de Hong Kong para ingresar a Taiwán, informó este miércoles la agencia de inmigración de la isla. Huang admitió haber tenido una aventura extramatrimonial, según reportes con la mujer identificada como Alice Huang, una exejecutiva china de la compañía Megaspeed de Singapur y de quien las autoridades estadounidenses creen que trabajaba para la inteligencia de Pekín.

El gigante asiático ha rechazado las acusaciones de espionaje y la junta directiva de Nvidia anunció el domingo que inició una investigación a su director ejecutivo y cofundador, quien a pesar de compartir apellido no tiene parentesco con Alice Huang. "Las agencias pertinentes de nuestro gobierno están plenamente informadas de los registros e información relevantes", dijo a los periodistas el director general de la Agencia Nacional de Inmigración de Taiwán, Lin Horng-en, al confirmar que Alice Huang utilizó un pasaporte de Hong Kong para ingresar.

Por lo general, a los titulares de pasaportes de Hong Kong les resulta más fácil entrar a Taiwán que a quienes tienen un documento emitido en China continental, que deben solicitar un permiso especial para viajar allí. Las restricciones se deben en parte a las complejas relaciones entre China y Taiwán, territorio de régimen democrático que Pekín reclama y que no descarta retomar incluso por la fuerza.

Cómo entró la espía china a Taiwán

El ministro del Interior de Taiwán, Liu Shyh-fang, afirmó que Alice Huang "efectivamente ingresó al país, pero actualmente se encuentra en el extranjero". "Si hubiéramos sabido que era una espía, sin duda no la hubiéramos dejado entrar a Taiwán", añadió ante los legisladores en el parlamento.

"Revisaremos nuestros procedimientos, específicamente nuestra preselección, los controles aleatorios intermedios y las entrevistas, así como las medidas posteriores a la visita", afirmó. "Según tenemos entendido, a esta señora Huang se le ha revocado su permiso, lo que significa que le es imposible volver a entrar a Taiwán", aseguró.

Alice Huang, también conocida como Huang Le, fue vista en una cena en mayo de 2025 organizada por Jensen Huang en un restaurante chino de Taipéi durante Computex, la principal feria tecnológica de la isla. En un momento, se puede ver al ejecutivo rodeando con el brazo a la mujer de vestido rosa mientras ella lo besa en la mejilla, según las transmisiones en vivo que hizo la prensa.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?