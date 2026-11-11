La debacle de Nvidia: crecen las dudas sobre su futuro

El futuro de Nvidia, una de las compañías más poderosas del mundo y protagonista central del auge de la inteligencia artificial (IA), quedó bajo una creciente incertidumbre por la investigación sobre un presunto plan de espionaje chino que involucra a su director ejecutivo, Jensen Huang. El escándalo amenaza con afectar la reputación del empresario, abrió interrogantes sobre la conducción de la empresa y golpeó la confianza de los inversores. Desde que trascendió el caso, el fabricante de semiconductores perdió más de 400.000 millones de dólares de capitalización bursátil.

La crisis se profundizó después de que Huang reconociera una relación extramatrimonial con Alice Huang, una ejecutiva china señalada por los servicios de inteligencia estadounidenses como sospechosa de trabajar para Beijing y cuyo paradero actual se desconoce. El presidente Donald Trump confirmó que el FBI investiga el episodio, aunque aseguró que, tras hablar con el empresario, considera que este “no tenía absolutamente ninguna idea de que la persona en cuestión era una espía”.

PROBLEMA MILLONARIO

La dimensión del problema excede la vida privada del fundador. Nvidia, cuya valoración llegó a superar los cuatro billones de dólares, es el principal proveedor de procesadores utilizados para desarrollar y operar sistemas de IA. Cualquier cuestionamiento sobre sus controles internos, sus vínculos comerciales o la seguridad de sus tecnologías puede repercutir sobre una industria que depende de sus productos y moviliza inversiones multimillonarias.

La reacción de Wall Street fue inmediata. Las acciones llegaron a retroceder un 6,81% en la Bolsa de Nueva York, hasta los 166,51 dólares, antes de cerrar con una caída del 6,32%. El lunes anterior ya habían perdido más del 4%. En conjunto, el desplome desde el comienzo del escándalo superó los 400.000 millones de dólares en valor de mercado y provocó que Nvidia cediera momentáneamente el segundo puesto entre las empresas más valiosas del mundo, desplazada por Microsoft. Ambas quedaron por debajo de los cuatro billones, mientras Apple mantuvo una valoración superior a los cinco billones.

El retroceso se produjo, además, en un contexto de mayor cautela de los inversores frente al negocio de la IA. Las enormes inversiones necesarias para construir centros de datos y sostener los modelos más avanzados alimentan las dudas sobre la rentabilidad futura del sector. A esa preocupación se suma la posibilidad de una regulación más estricta en Estados Unidos, después del avance demócrata en las elecciones legislativas de mitad de mandato.

El frente judicial agregó presión, con una demanda colectiva de accionistas contra Nvidia y Huang ante un tribunal de California, al considerar que ambos engañaron durante semanas a los inversores al ocultar o minimizar información sobre la relación del ejecutivo y sus posibles implicaciones para la seguridad nacional. El reclamo solicita una indemnización por las pérdidas sufridas por quienes compraron acciones durante el período cuestionado.

Pero uno de los mayores interrogantes es la continuidad de Huang al frente de la compañía. El empresario lleva más de 30 años conduciendo Nvidia, que cofundó en 1993, y su figura está profundamente ligada al crecimiento del fabricante. Tiene más de 60 subordinados directos y ocupa un lugar central en las decisiones estratégicas. Esa concentración de poder convierte cualquier eventual salida en un problema para la continuidad empresarial.

“La junta de Nvidia está entre la espada y la pared. Casi no tienen buenas opciones. Jensen es Nvidia”, advirtió David Yoffie, profesor de la Escuela de Negocios de Harvard. Entre los posibles reemplazantes aparecen el cofundador Chris Malachowsky y la directora financiera, Colette Kress, aunque no se conoce un plan de sucesión definido.

La incertidumbre también alcanzó al ámbito político. Legisladores demócratas como el senador Mark Warner y el representante Hakeem Jeffries manifestaron interés en profundizar las investigaciones. Mientras tanto, Jeffrey Sonnenfeld, profesor de la Universidad de Yale, advirtió que Huang perdió credibilidad ante sectores clave de la compañía y consideró que sus posibilidades de permanecer en el cargo disminuyen.