Ucrania reivindicó los ataques contra dos barcos rusos cerca de la costa de Libia, en una operación con drones marítimos que amplía el escenario de la guerra con Moscú y provocó fuertes reacciones de las autoridades libias. El presidente Volodimir Zelenski afirmó que la ofensiva permitió hundir una corbeta rusa y alcanzar un carguero utilizado para transportar armas.

Según el mandatario, el ejército ucraniano empleó siete drones navales de fabricación nacional en una operación que calificó como una respuesta a la agresión rusa. También aseguró que fue derribado un helicóptero de combate Ka-27 que se encontraba a bordo de la corbeta Merkury. El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) sostuvo que ambas embarcaciones constituían objetivos militares legítimos porque contribuían a las capacidades bélicas de Rusia.

Las autoridades del este de Libia habían informado el domingo sobre explosiones y ataques con drones frente a Bengasi. Uno de los barcos estaba atracado en el puerto y el otro, un carguero con bandera de Malta, navegaba frente a la costa. No se reportaron víctimas.

La administración asentada en Bengasi denunció una violación de la soberanía libia y pidió a Naciones Unidas investigar una posible presencia de personal militar ucraniano en el oeste del país. Por su parte, el gobierno de unidad nacional de Trípoli condenó los ataques y exigió explicaciones oficiales a Kiev.

La misión de la ONU en Libia también reclamó una investigación independiente y advirtió que el país no debe convertirse en escenario de conflictos extranjeros.

La operación se produjo después de otro ataque contra un carguero ruso en el mar Báltico, cerca de Finlandia, que Helsinki atribuyó a Ucrania.

Moscú advirtió sobre una peligrosa escalada regional. Kiev intensificó el uso de drones navales y ataques de largo alcance para compensar su inferioridad militar frente a Rusia y golpear sus recursos estratégicos.