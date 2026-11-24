Más de 700.000 soldados rusos habrían muerto en la guerra contra Ucrania hasta el otoño boreal de 2026, según una estimación de los medios independientes Meduza y Mediazona. El análisis, basado en registros estatales obtenidos tras un ciberataque, expone el costo humano de la invasión iniciada por Vladimir Putin en febrero de 2022.

Los investigadores accedieron a una base de datos del servicio estadístico ruso, Rosstat, filtrada por grupos de hackers. Identificaron más de 490.000 muertes registradas hasta septiembre. El cálculo asciende a por lo menos 720.000 al incorporar a militares desaparecidos cuya muerte se presume y corregir los retrasos en la inscripción de fallecimientos.

Muchos casos se registran meses o más de un año después. Para estimar las bajas aún no contabilizadas, los medios combinaron datos oficiales con avisos de familiares que buscan a soldados desaparecidos y aplicaron modelos matemáticos.

La cifra no incluye a los heridos ni constituye un balance oficial. The New York Times aclaró que no pudo verificar los datos filtrados ni el análisis. Las pérdidas ucranianas también son difíciles de establecer por la falta de información confiable.

El estudio dimensiona el desgaste ruso tras casi cinco años de guerra. Pese a las bajas, Putin mantiene la ofensiva y las autoridades restringen la difusión de información sobre el impacto hoy del conflicto.