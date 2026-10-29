“Había gente decapitada”: el duro testimonio de un argentino que sobrevivió a la tragedia ferroviaria en España

Un viaje en tren que prometía ser de rutina terminó convirtiéndose en una verdadera pesadilla para Brian Milberg, un joven argentino radicado en España que logró sobrevivir al devastador accidente ferroviario que conmociona a Europa. Con la conmoción aún a flor de piel, el joven relató los minutos de pánico absoluto y el desolador panorama que se vivió en el interior de las formaciones tras la brutal colisión.

“Los primeros 10 segundos pensé que me moría”, confesó el nacido en Argentina sobre el instante en que la formación descarriló, provocando un violento sacudón que dejó atrapados a decenas de pasajeros.

El hecho se habría originado por un fallo en el sistema de señalización y una orden equivocada desde la torre de control. El choque de trenes de alta velocidad registrado en España, cerca de la estación de Urda (entre Ciudad Real y Toledo), ha dejado un panorama dantesco con al menos 68 víctimas fatales y decenas de heridos.

“La gente empezó a gritar, a llorar; estaban todos sangrando y golpeando las paredes porque no podíamos salir”, detalló más tarde.

En ese sentido, Brian narró la ferocidad del impacto en el interior del habitáculo: el asiento de enfrente se desprendió por la violencia del choque, golpeándolo de lleno en la cabeza y provocándole heridas sangrantes en el rostro y contusiones en las piernas.

Pese a la desesperación y al encierro inicial por las puertas trabadas, los pasajeros lograron forzar una salida hacia un descampado lindero a las vías. “Una persona salió de debajo de los escombros y contó que había gente decapitada y gente a la que le faltaban los brazos y las piernas”, relató el argentino. “Por eso, haber podido salir caminando por mis propios medios y poder vivir para contarlo, estoy totalmente agradecido. Si hubiera estado un vagón más adelante, no estaría acá para contarlo”, sentenció.

Hasta el momento, la Cancillería argentina confirmó que entre los fallecidos se encuentra la joven argentina Ana Martina Conte Grand y Agustín Randazzo.