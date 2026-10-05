Incidentes frente a la embajada; ganó Lula

Más de 11.000 residentes brasileños -más de 3.000 de ellos que viven en el Gran La Plata- estaban habilitados para votar ayer en la embajada de su país en Buenos Aires, uno de los pocos lugares, junto Mendoza y Córdoba, para todo el padrón. Muchos acudieron aprovechando la jornada de sol. Y si bien todo se desarrolló en calma, hubo algunos incidentes aislados.

La grieta que divide también a Brasil se trasladó por un instante a la sede diplomática ubicada cerca de Retiro, cuando un puñado de personas -muchas identificadas con los colores de cada partido- comenzó a gritar consignas a favor del oficialista Lula da Silva y del opositor Flavio Bolsonaro. Fue un momento de tensión pero no pasó a la violencia.

Si fue detenido un residente brasileño, que aguardaba para votar, por la policía porteña. Se trata de un gestor cultural y editor que trabaja en Buenos Aires, y según fuentes policiales fue detenido por atentado y resistencia a la autoridad cuando intervino para defender a un vendedor ambulante. Más tarde fue liberado.

En cuanto a los resultados, anoche se conoció que en capital federal se impuso el actual presidente, Lula da Silva con 3.507 votos (66%) contra Flavio Bolsonaro, que cosechó 1.449 votos (27%). En Córdoba también triunfó el socialista. En Mendoza, el libertario, por una diferencia muy pequeña de sufragios.