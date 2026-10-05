Inquietud por la alta abstención de votantes

Más de 33,3 millones de brasileños no acudieron ayer a las urnas en la primera vuelta de las elecciones, para una abstención del 21,07 por ciento, según datos de la Justicia Electoral. Esa cifra fue registrada por el Tribunal Superior Electoral (TSE) y supera el guarismo del turno inicial de 2022.

La abstención mostró así continuidad en una tendencia ascendente observada durante los últimos comicios generales. No obstante, el porcentaje de 2026 todavía no constituye el máximo histórico en una primera vuelta presidencial, pues en 1998 se quedó sin ir a las urnas el 21,49 por ciento de los votantes aunque el número absoluto de ausentes fue menor.

El estado de San Pablo, el mayor colegio electoral del gigante sudamericano, registró una abstención de 22,54 por ciento, por encima de la media nacional.

El voto es obligatorio para las personas de entre 18 y 70 años (y optativo para jóvenes de 16 y 17 años, mayores de 70 y analfabetos). ¿Qué pasará en el balotaje? ambos candidatos los invitarán a que vayan a votar.