Investigan si Bolsonaro intentó volar a Estados Unidos desde la Argentina

La Policía Federal de Brasil se encuentra investigando si el ex candidato a presidente y actual senador por el Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, intentó viajar desde la Argentina a Estados Unidos en un avión privado.

Según trascendió, la aeronave es un Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly S.A, que partió anoche desde Buenos Aires y aterrizó antes de la medianoche en Puerto Iguazú.

De acuerdo a lo que indicaron fuentes aeroportuarias, el avión, que había partido desde Buenos Aires a las 22:15hs. y tocado pista a las 23:45hs. en la ciudad fronteriza con Brasil, tenía previsto despegar a la madrugada rumbo a Estados Unidos, pero aún se encuentra retenido en el aeropuerto misionero.

Las fuentes señalaron que, según el plan de vuelo presentado, el avión debía despegar con cuatro pasajeros, más los dos pilotos y una tripulante de cabina hacia Estados Unidos, pero surgieron algunos problemas con la identidad de los viajeros, por lo que se solicitaron informes complementarios a los fines de autorizar la salida del vuelo.

Las sospechas, surgidas a partir de una investigación de la Policía de Brasil, eran que uno de esos pasajeros iba a ser Flavio Bolsonaro, sobre quien pesaba una prohibición para salir del país, según publicó hoy el diario O`Globo.

Ante esta situación, el vuelo inicial se canceló y ahora la aeronave se encuentra ubicada en un sector del aeropuerto de Puerto Iguazú a la espera de que se resuelva su situación y pueda, o continuar su viaje o regresar a Buenos Aires.

De acuerdo a la versión publicada por O`Globo, la Policía Federal investiga a Flávio Bolsonaro por presunto blanqueo de capitales y evasión de divisas, vinculándolo con el abogado Willer Tomaz a través de cuentas compartidas y registros de viajes.

El proceso es instruido por el juez André Mendonça, y se indaga la participación del senador en la obtención de fondos, provenientes del ex banquero Daniel Vorcaro, para la producción de una película biográfica sobre Jair Bolsonaro.

Ante esto el magistrado Alexandre de Moreas ordenó la retención de su pasaporte y le prohibió a Bolsonaro abandonar el país.

Sin embargo, el coordinador general de la campaña presidencial de Bolsonaro, el senador Rogério Marinho, negó que el dirigente haya salido del país. “Eso no sucedió”, afirmó y también negó que le haya sido retirado su pasaporte, por el momento.

Por otra parte, otras fuentes señalaron que no se registra por el momento ningún ingreso de Bolsonaro a la Argentina por ninguno de los puestos fronterizos que vinculan a nuestro país con Brasil.

Las mismas fuentes apuntaron que, no sería extraño suponer que posiblemente Bolsonaro haya tenido la intención de efectivamente abordar ese vuelo rumbo a Estados Unidos, pero tal vez, advertido del seguimiento de la Policía Federal, haya desistido de cruzar la frontera ante la posibilidad de ser detenido por “intento de fuga”.

Bolsonaro había declarado en las últimas horas que se presentaría ante el juez Alexandre de Moraes, le entregaría su pasaporte y se defendería de lo que él considera “una infamia” destinada a “intimidarme”.