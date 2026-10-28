Israel: sondeos marcaban un empate en la elección

Los últimos sondeos a boca de urna, conocidos durante la madrugada de este miércoles en Israel, mostraban un empate en las elecciones entre el bloque del primer ministro, Benjamín Netanyahu, y la oposición liderada por el exjefe militar Gadi Eisenkot. La actualización corrigió la ligera ventaja opositora que habían señalado las primeras proyecciones y reforzó la incertidumbre sobre la formación del próximo gobierno.

Dos de las tres principales cadenas informativas, los canales 11 y 13, situaron a ambos bloques con 51 escaños cada uno, mientras que el canal 12 mantuvo a la oposición al frente, con 52 bancas contra 50 del oficialismo. En ninguno de esos escenarios las principales alianzas alcanzarían los 61 lugares necesarios para obtener la mayoría absoluta en la Knéset, el Parlamento israelí de 120 miembros.

Las cifras correspondían a encuestas realizadas al cierre de la votación del martes y actualizadas durante la madrugada. Estaban sujetas a posibles errores y podrían modificarse con el escrutinio. Los resultados definitivos se conocerán en los próximos días.

Aunque las proyecciones anticipan un retroceso para Netanyahu y sus aliados, no garantizan que sus adversarios puedan reemplazarlo. La distribución de bancas abre un período de negociaciones entre fuerzas con diferencias sobre cuestiones centrales para el futuro del país.

EL ROL ÁRABE, CLAVE

Los partidos árabes, que según estos sondeos reunirían 18 escaños, aparecen como actores decisivos. Su respaldo ofrecería a Eisenkot una vía para construir una mayoría, pero también podría generar resistencias entre otros sectores opositores. Netanyahu y sus aliados han cuestionado una eventual alianza de ese tipo, lo que anticipa una fuerte disputa política. Tras conocerse las primeras proyecciones, Eisenkot sostuvo que los resultados expresaban una “falta de confianza” en Netanyahu y prometió trabajar para formar un nuevo gobierno. Entre sus prioridades mencionó el reclutamiento de los hombres judíos ultraortodoxos, uno de los principales focos de tensión con los partidos religiosos que acompañan al primer ministro.

La incorporación de ese sector al servicio militar obligatorio atravesó una campaña marcada por las consecuencias de la guerra y por las divisiones sobre el carácter del Estado.

Las fuerzas que podrían respaldar a Eisenkot también plantean reforzar la independencia judicial y mejorar la posición internacional de Israel.

La elección fue la primera de alcance nacional desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza. La participación rondó el 77%, según el Comité de Elecciones, en una jornada considerada un examen a la prolongada permanencia de Netanyahu en el poder.