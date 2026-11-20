La Casa Blanca nombró a una nueva directora nacional de ciberseguridad después de una serie de fallas generalizadas en diversos servicios que alteraron la vida cotidiana y provocaron inquietud en muchos estadounidenses. Kirsten Davies, directora de información del Departamento de Defensa, ocupará el cargo, según publicaciones en redes sociales de varios miembros del gabinete del presidente Donald Trump. De esta forma, tomará el lugar de Sean Cairncross como la máxima funcionaria del gobierno en materia de ciberseguridad.

“Nuestra nación se encuentra en la encrucijada de las tecnologías analógicas, digitales y cuánticas; nuestra forma de vida estadounidense está cada vez más interconectada”, publicó Davis en la red social X. “Nuestra oportunidad es dominar el panorama cibernético por generaciones… pero sólo si modernizamos e incorporamos resiliencia en los cimientos sobre los que funciona nuestra gran nación, además de formar talento en ciberseguridad para nuestro futuro”.

Trump enfrentó una oleada de críticas mientras los estadounidenses lidiaban con una cascada de fallas en los servicios que afectaron los viajes, la vida laboral, la banca móvil y comunicaciones confidenciales. Incluso algunos de los aliados más firmes de Trump acusaron al gobierno de mentirle a los estadounidenses o de ocultar información sobre la verdadera causa de las interrupciones. Durante la última semana, servicios de Microsoft, Chase Bank, la Agencia Federal de Aviación y la Agencia de Seguridad Nacional se han visto afectados.

El secretario de Estado, Marco Rubio, intentó tranquilizar a los estadounidenses el martes, asegurando que no se cuenta con “ninguna” información de que las fallas estén relacionadas entre sí o vinculadas a un actor malintencionado. La Casa Blanca anunció el cambio mientras Trump regresaba de un viaje de tres días por Asia, donde restó importancia a los episodios y declaró que “esas cosas pasan”.

“Ella ha demostrado ser una dedicada patriota y profesional, y confiamos en que impulsará la agenda de Estados Unidos Primero del presidente Trump en todo el panorama de ciberseguridad”, señaló el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en X.