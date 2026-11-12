La jugada maestra de Nvidia: el imperio sin fábricas de US$4 billones que domina la era de la IA

Nvidia pasó de diseñar tarjetas gráficas para videojuegos en 1993 a convertirse en la primera empresa en la historia en superar los US$4 billones de capitalización bursátil gracias a su dominio en la inteligencia artificial. Su ascenso se explica por una combinación de apuestas tecnológicas anticipadas, un modelo de negocio sin fábricas propias y el liderazgo continuo de su cofundador Jensen Huang.

Fue fundada el 5 de abril de 1993 por Jensen Huang (el ahora ex CEO que renunció tras el escándalo por su romance clandestino con una supuesta espía china), Chris Malachowsky y Curtis Priem. Desde el principio apostaron por la computación acelerada por gráficos, creyendo que los videojuegos serían la vía para resolver problemas complejos de cómputo.

Su primer producto, el chip NV1 (1995), no tuvo el éxito comercial esperado y puso a la empresa en aprietos. Sin embargo, repuntaron en 1997 con el RIVA 128 y en 1999 inventaron formalmente la GPU (Unidad de Procesamiento Gráfico) con el lanzamiento del GeForce 256.

El modelo fabless, sin fábricas

Nvidia opera bajo un modelo de negocio fabless (sin fundición propia). Diseña la arquitectura de sus chips, pero no posee las fábricas para construirlos (contratando a terceros como TSMC). Esto le permite destinar sus recursos masivos a la investigación y desarrollo de software y hardware.

La jugada maestra fue CUDA y la Inteligencia Artificial (2006 en adelante). En cuanto a la creación de CUDA, Jensen Huang tomó la arriesgada decisión de invertir en hacer que las GPU fueran programables para tareas de propósito general más allá de los gráficos, lanzando la arquitectura CUDA. En tanto que años más tarde, los investigadores descubrieron que la capacidad de procesamiento paralelo de las GPU de Nvidia era perfecta para entrenar redes neuronales y modelos de aprendizaje profundo.

Además, Nvidia entregó su primer supercomputador DGX-1 a OpenAI, sentando las bases tecnológicas para sistemas de inteligencia artificial generativa como ChatGPT.

De los videojuegos al gigante mundial

Lo que empezó como un nicho para jugadores de PC se transformó por completo. Hoy en día, el negocio de los centros de datos y la IA representa cerca del 90% de la actividad de Nvidia, convirtiéndola en el "cerebro" detrás de la nueva era tecnológica, la robótica y los vehículos autónomos.

Lo cierto es que con la explosión de la IA generativa, el negocio de videojuegos pasó a representar menos del 8% de su actividad, mientras que cerca del 90% proviene de centros de datos. Tras superar a gigantes como Apple y Microsoft, el 9 de julio de 2025 Nvidia se convirtió en la primera compañía mundial en rebasar los US$4 billones de valor de mercado.

Bajo la dirección de Jensen Huang, la empresa llegó a alcanzar valoraciones cercanas a los US$4,5 billones, consolidando a sus procesadores como la infraestructura indispensable para la computación moderna, los autos autónomos y la robótica.

Nota confeccionada con datos aportados por Inteligencia Artificial