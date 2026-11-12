Renunció el CEO de Nvidia por el romance con la supuesta espía china

Jensen Huang renunció este jueves como director ejecutivo de Nvidia, gigante del sector de la inteligencia artificial, tras revelarse que mantuvo dos relaciones extramatrimoniales, incluida una con una mujer acusada de espiar para China. El consejo de la empresa informó en un comunicado que Huang, que lideraba el grupo hacía más de 30 años, dejó sus cargos de presidente, director ejecutivo y miembro del consejo, con efecto inmediato.

La directora financiera Colette Kress ejercerá como CEO interina mientras mantiene su función en el área financiera, y el consejo evaluará candidatos internos y externos para un reemplazo permanente.

Nvidia y un escándalo mundial

En ese marco se supo que Megaspeed, la empresa de centros de datos con sede en Singapur que está en el centro del escándalo del ahora ex director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, se comprometió este jueves a cooperar con una investigación sobre los posibles riesgos para la seguridad nacional de Estados Unidos.

The New York Times informó ayer que Huang también tuvo un amorío con una ejecutiva de Nvidia que era su subordinada pero no se pudo confirmar de manera independiente esos reportes. En su primer comunicado desde que estalló el escándalo, Megaspeed International, con sede en Singapur, señaló que se toma “muy en serio” su obligación de cumplir las leyes estadounidenses de control de exportaciones. Se desconocen los detalles sobre la aventura de Huang con la exejecutiva de Megaspeed.

“Megaspeed está comprometida a trabajar de manera constructiva y transparente con el gobierno de Estados Unidos”, indicó el comunicado, firmado por su presidente y director ejecutivo, Tan Yong Pong, también conocido como James Tan. Nvidia ha dicho que no tenía “ninguna razón para creer” que se hubieran puesto en riesgo la seguridad nacional o secretos de Nvidia, pero que su investigación examinaría toda la información disponible.

Los detalles sobre la aventura de Huang con la mujer no están claros. The New York Times reportó que la mujer era Alice Huang —quien también usa el nombre Huang Le—, y que era una alta ejecutiva de Megaspeed. La empresa destaca en su web su colaboración con Nvidia. Aunque ambos involucrados comparten el mismo apellido, no tienen parentesco.

El mes pasado, el Times informó que agencias de inteligencia estadounidenses descubrieron que Huang había desarrollado una relación cercana con Alice Huang —y determinaron que ella proporcionaba información directamente a Beijing. El domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el FBI estaba investigando los hechos.

Más sospechas contra Megaspeed

El año pasado, Megaspeed enfrentó señalamientos por el supuesto envío ilícito de chips avanzados de computadora de Nvidia a China, pero en diciembre dijo que no había “ninguna evidencia” de esas exportaciones. Singapur también ha indicado que ya investiga esas acusaciones.

China ha negado su participación en un intento de atrapar a Huang, quien renunció este jueves y dirigí una de las empresas más valiosas del mundo. Nvidia se ha convertido en una empresa líder del sector por fabricar chips que impulsan la inteligencia artificial, y Huang ha presionado a Washington para flexibilizar las limitaciones a las ventas de chips de Nvidia a China.

En enero, obtuvo la aprobación de Trump para comercializar sus chips H200 en el gigante asiático. En su comunicado de este jueves, Megaspeed dijo que ha cooperado con la Oficina de Industria y Seguridad (BIS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Comercio de Estados Unidos, que se encarga de hacer cumplir las restricciones de seguridad nacional sobre las exportaciones de tecnología, y que estaba lista para “cooperar plenamente con cualquier otra autoridad gubernamental relevante de Estados Unidos”. Además, apuntó que contrató a un despacho de abogados de Estados Unidos para realizar un “censo integral” de sus chips de computadora y verificar sus controles de exportación.