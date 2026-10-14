La tragedia del zoológico: identificaron al joven que murió tras ser atacado por un tigre

William Chapman, un joven de veintitantos años que había participado durante su infancia en producciones televisivas de la BBC y de ITV, murió el sábado 10 de octubre tras ingresar al área restringida de los tigres en el Yorkshire Wildlife Park, cerca de Doncaster, en el norte de Inglaterra. La Policía investiga las circunstancias del episodio, que fue presenciado por varios visitantes.

El hecho ocurrió cuando Chapman descendió desde una pasarela habilitada para el público hacia el recinto de los felinos. La Policía de South Yorkshire recibió un aviso a las 13.35, hora local, y los agentes que acudieron al lugar constataron su fallecimiento.

Según los primeros reportes, el joven visitaba el parque solo y logró atravesar las barreras que separan a los visitantes del área donde viven los animales. Los investigadores buscan establecer cómo accedió al sector restringido y reconstruir lo sucedido antes del ataque.

Testigos presenciaron el episodio

Varias personas que se encontraban en el parque observaron lo ocurrido desde la pasarela. Ella Ford, de 24 años, oriunda de Moreton, en el condado de Wirral, contó que estaba filmando al tigre cuando advirtió que el joven trepaba hacia las barreras.

De acuerdo con su testimonio, una mujer que estaba cerca intentó hablarle, pero no consiguió que desistiera. Ford relató que Chapman descendió al recinto y se acercó al animal, que estaba sobre una estructura de madera.

La testigo dijo que luego vio cómo el tigre lo atacaba mientras el joven pedía auxilio. Según calculó, entre 15 y 20 personas se encontraban en ese sector cuando ocurrió el episodio.

Otro visitante también había observado al joven minutos antes, cuando caminaba de un lado a otro cerca del recinto y llevaba auriculares.

Además, comenzó a circular en redes sociales una grabación realizada con un teléfono móvil que mostraría el interior del área de los tigres y el acercamiento de Chapman a Altai. Se cree que el dispositivo pertenecía al joven. El perfil en el que se publicó el material fue eliminado posteriormente.

Tras el episodio, la Policía pidió al público que no difundiera los videos del ataque que circulaban en internet.

Qué pasará con el tigre

El animal involucrado en el ataque se llama Altai y es un tigre de Amur, una subespecie considerada en peligro de extinción. Desde el Yorkshire Wildlife Park confirmaron que el ejemplar permanece sano y que no será sacrificado por lo ocurrido.

En un comunicado difundido el domingo, las autoridades del establecimiento expresaron sus condolencias a los familiares y allegados de Chapman. También informaron que el parque permanecería cerrado durante esa jornada para brindar apoyo al personal, afectado por el episodio.

El recinto destinado a los tigres de Amur, conocido como “Land of the Tigers”, fue inaugurado en 2011. El espacio ocupa alrededor de 0,4 hectáreas y fue diseñado específicamente para alojar a ejemplares de esta subespecie.

De acuerdo con estimaciones sobre su población, quedan alrededor de 500 tigres de Amur en estado salvaje. La conservación de estos animales constituye uno de los objetivos de los programas de protección de especies amenazadas.

Investigan cómo llegó al área restringida

La investigación policial continúa abierta y busca determinar las circunstancias exactas de la muerte. Uno de los puntos centrales es establecer cómo Chapman pudo descender desde la pasarela pública e ingresar al recinto de los felinos.

La organización conservacionista Born Free, que promueve la eliminación gradual de los zoológicos, reclamó una revisión urgente de las medidas de seguridad del establecimiento y de lo sucedido antes del ataque.

Por su parte, Karmelle Pelham, de 39 años y vecina de Worksop, contó que se encontraba en el parque con su familia cuando el personal ordenó evacuar el área. Según relató, escuchó sonidos que le parecieron disparos y vio un helicóptero de emergencias sobrevolar el lugar. Sin embargo, la aeronave no trasladó a ninguna persona herida.

El Yorkshire Wildlife Park, que abrió sus puertas en 2009, está ubicado cerca de Doncaster, a unos 280 kilómetros al norte de Londres. Mientras avanza la investigación, las autoridades buscan reconstruir los últimos movimientos del joven y establecer cómo se produjo el ingreso al sector restringido.