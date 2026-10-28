Las causas que complican al senador de derecha

La derrota frente a Luiz Inácio Lula da Silva dejó a Flávio Bolsonaro ante un escenario político adverso y varios frentes judiciales. El senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro es investigado en el Supremo Tribunal Federal (STF) por operaciones financieras y por el financiamiento de una película sobre su padre. A esos expedientes se sumó una pesquisa sobre presuntos aportes extranjeros a su campaña. Las investigaciones no implican una declaración de culpabilidad.

Uno de los casos examina su relación con el abogado Willer Tomaz y un supuesto esquema de lavado vinculado con empresas de apuestas. La Policía Federal identificó conexiones financieras y personales entre ambos. Entre los elementos bajo análisis figura el registro del senador como usuario con amplios permisos sobre una cuenta empresarial de Alcazar Holdings, una firma de Tomaz radicada en Madeira.

Otro expediente gira en torno a “Dark Horse”, la película sobre Jair Bolsonaro. La investigación busca establecer si los recursos solicitados al exbanquero Daniel Vorcaro, del Banco Master, pudieron involucrar corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas. La Policía Federal analiza mensajes en los que Flávio pedía fondos para la producción. En paralelo, existe una pesquisa sobre posibles desvíos de partidas parlamentarias hacia entidades ligadas al proyecto audiovisual.

El frente más reciente involucra el supuesto financiamiento extranjero de la campaña presidencial. El ministro Flávio Dino ordenó investigar posibles aportes provenientes de Estados Unidos mediante Rockbridge Network, una organización conservadora. El objetivo es determinar si hubo recursos o ventajas económicas destinados a favorecer la candidatura del senador, en violación de las restricciones electorales brasileñas.

Sobre su trayectoria también pesa el antecedente de las “rachadinhas”: la presunta retención de parte de los salarios de asesores cuando era diputado estadual en Río de Janeiro. Ese expediente sufrió anulaciones de pruebas y decisiones judiciales favorables a su defensa. Aunque hubo pedidos para reabrirlo, esa situación debe distinguirse de las investigaciones actualmente en marcha.