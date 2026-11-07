Fotos | León XIV sorprendió con una caminata por un barrio de Montevideo "marcado por las balaceras"

El Papa recorrió a pie varias cuadras del barrio Casavalle, en la periferia de la capital uruguaya, donde fue recibido por vecinos que lo saludaron y aclamaron. La visita se salió del protocolo habitual y se convirtió en una de las escenas más llamativas de su paso por Uruguay.

El papa León XIV protagonizó este sábado una escena inédita durante su visita a Uruguay: recorrió caminando varias cuadras del barrio popular Casavalle, en la periferia de Montevideo, una zona atravesada por problemas de inseguridad y donde los vecinos conviven con episodios de tiroteos.

Acompañado por el cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, el Pontífice caminó por las calles del barrio y recibió el afecto de los habitantes, que se acercaron para saludarlo y expresarle su apoyo. "¡León, amigo, el barrio está contigo!", fue uno de los cánticos que se escucharon durante el recorrido.

La visita tuvo lugar en un sector de la capital uruguaya donde las balaceras forman parte de la preocupación cotidiana de los vecinos. La presencia del Papa generó una fuerte convocatoria y también permitió que algunos habitantes expusieran ante las autoridades los problemas de seguridad que atraviesan.

Según consignó la prensa uruguaya, varios funcionarios del gobierno de Yamandú Orsi acompañaron la actividad. Durante la recorrida, una vecina increpó al ministro del Interior, Carlos Negro, y le reclamó por la falta de presencia policial en su cuadra: "En mi cuadra la Policía no entra. Lo invito a vivir una semana acá, una semana en mi casa".

Una visita fuera de la agenda oficial

Antes de llegar a Casavalle, León XIV también sorprendió al realizar una visita que no estaba incluida en el programa oficial. El Papa se acercó al hogar sacerdotal de las Misioneras de Jesús Eterno Sacerdote, ubicado entre los barrios montevideanos de Jacinto Vera y Larrañaga.

Luego se trasladó a la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, donde tenía previsto bendecir las viviendas del programa "Familias de Guadalupe".

La caminata por Casavalle se convirtió así en uno de los momentos más destacados de la jornada y en una muestra del contacto directo que el Pontífice buscó mantener con los sectores más vulnerables durante su paso por la capital uruguaya.