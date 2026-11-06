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VIVO | El papa en Uruguay: "El viaje que Francisco no pudo"

El Sumo Pontífice fue recibido por el presidente Yamandú Orsi y participa de una ceremonia de bienvenida en Montevideo; sostuvo que el viaje es un homenaje a Francisco

Por Redacción

El papa León XIV afirmó el viernes en su primer discurso en Uruguay que “el valor de las personas no se puede medir por lo que produce” y que “la dignidad fundamental de cada persona no necesita ser demostrada”.

En un mensaje dirigido en la Plaza Independencia de Montevideo ante al presidente uruguayo, Yamandú Orsi, y una multitud  presente, León XIV recordó al papa Francisco, cuando dijo que “la noción de bien común incluye a las generaciones futuras, que afecta a los recursos naturales y las fuentes de energía. Esto plantea nuevos desafíos en el transporte, el agua y la energía”.

Previamente, Orsi expresó la bienvenida “a esta patria grande que lo espera y lo recibe con los brazos y el corazón abiertos. Bienvenido, querido amigo, al Uruguay”.

“Es de los pocos rincones del mundo que no tienen guerras entre países. Lo recibe este país en que distintos partidos políticos, juntos con nuestro pueblo, podemos centrarnos en nuestra plaza, en paz, a ofrecerle este abrazo de bienvenida”, agregó el presidente.

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