Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin buscan en Shenzhen exhibir una imagen de unidad, aunque cada uno tiene objetivos propios y, en algunos casos, contrapuestos. Rusia busca recuperar protagonismo internacional, EE UU pretende avanzar en el control nuclear y China apuesta por consolidar su imagen de estabilidad.

Putin: reconocimiento y Ucrania

Para Vladimir Putin, participar en la cumbre supone un reconocimiento de Rusia como potencia mundial, pese al debilitamiento económico provocado por las sanciones y la invasión de Ucrania. Compartir escenario con Trump y Xi representa una victoria política, incluso sin concesiones territoriales ni un alivio de las restricciones económicas.

El mandatario ruso también intentará imponer su visión sobre la guerra y conseguir que Moscú, Washington y Beijing discutan el futuro de Ucrania sin la participación de Kiev. Busca así recuperar influencia en las decisiones geopolíticas internacionales.

Trump: control nuclear y política interna

Donald Trump quiere abordar el control de armamentos ante el debilitamiento de los tratados nucleares de la Guerra Fría. Le preocupa que EE UU deba enfrentar simultáneamente a Rusia y China, dos potencias atómicas. Por eso, anticipó que buscará discutir la desnuclearización.

Sin embargo, Beijing no está dispuesto a aceptar un acuerdo trilateral que limite su capacidad estratégica y prefiere negociar directamente con Washington.

rump también quiere hablar de Irán, pero busca, sobre todo, recuperar impulso político después de la derrota republicana en las elecciones de medio mandato.

Xi: estabilidad y previsibilidad

Para Xi Jinping, la prioridad es presentar a China como una potencia capaz de promover la paz y la estabilidad internacional. Frente a problemas internos como la deuda, el envejecimiento demográfico y la desaceleración económica, Beijing necesita previsibilidad y procura evitar los sobresaltos de Washington y Moscú. También buscará contener las tensiones tecnológicas con EE UU, en especial por el caso Nvidia.