Los presidentes Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin prepararon el terreno ayer para una inédita cumbre trilateral en China. Los tres coincidieron en un banquete ofrecido por el mandatario anfitrión antes de la reunión formal prevista para hoy jueves en la ciudad de Shenzhen. La cita concentrará la atención internacional por el peso de las tres potencias y las crisis internacionales.

Putin había llegado a China el martes por la noche. Ayer mantuvo con Xi una reunión de más de dos horas, que incluyó un almuerzo. Según funcionarios rusos, abordaron cuestiones de energía, finanzas y política exterior, entre ellas la guerra en Ucrania y la situación de Corea del Norte. Más tarde, el presidente ruso y Trump se saludaron por primera vez desde su cumbre en Alaska, en agosto de 2025, durante el banquete organizado por Xi.

Trump aterrizó ayer en Shenzhen, donde Xi lo recibió personalmente a pie de pista. El gesto correspondió al que el mandatario estadounidense había tenido con él durante su visita a Washington, en septiembre de 2025. Ambos intercambiaron un cordial saludo, mientras aviones de combate sobrevolaban el lugar.

EXPECTATIVA

Xi expresó su expectativa de mantener un intercambio profundo para promover una relación “constructiva y estratégicamente estable”, basada en el respeto mutuo, la equidad y la reciprocidad. Beijing adelantó que la conversación trilateral abordará la defensa de la paz mundial y la estabilidad entre las grandes potencias. Washington confirmó que también tratarán la guerra en Irán y el desarme nuclear.

La reunión formal está prevista para hoy. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, anticipó que durará menos de una hora. Putin la calificó de “muy útil” y, ante empresarios reunidos en la APEC, defendió el diálogo frente a los ultimátums. También sostuvo que las sanciones occidentales impuestas por la invasión de Ucrania no consiguieron detener el crecimiento ruso.

CUMBRE EN EL MARCO DE LA APEC

La cumbre se realizará durante la reunión del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), integrado por 21 países. Ucrania, los gobiernos europeos y Taiwán seguirán de cerca las conversaciones por temor a quedar al margen de acuerdos.

En paralelo, Trump mantuvo un encuentro con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien busca tratar el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, y el tema migratorio. El mandatario también mencionó que el líder norcoreano Kim Jong Un querría participar en la cumbre, aunque su secretario de Estado, Marco Rubio, no confirmó esa posibilidad.

La brevedad anunciada contrasta con la amplitud de los asuntos en discusión y con las diferencias que separan a Washington, Beijing y Moscú.