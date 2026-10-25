María Corina Machado regresó a Venezuela después de varios intentos fallidos: “Estoy aquí, con ustedes”

Este domingo, una noticia despertó la atención en los habitantes de Venezuela. La líder de la oposición, María Corina Machado, comunicó en sus redes sociales que regresó al país después de su salida en secreto para recibir el premio Nobel de la Paz hace diez meses.

“Estoy aquí. Con ustedes”, dijo este domingo en un mensaje en X. Minutos más tarde, su partido Vente Venezuela (VV) difundió imágenes de la líder opositora ingresando a una iglesia en la localidad de Barquisimetro, estado Lara, arropada por sus seguidores.

Instalada en los últimos meses en Panamá, Machado había expresado en reiteradas oportunidades su deseo por volver a Venezuela luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en los primeros días del año.

A lo largo del 2026, realizó siete intentos fallidos de regresar a Venezuela entre junio y septiembre. Los planes contemplaron conexiones aéreas, rutas marítimas y desplazamientos terrestres, pero enfrentaron revocaciones de autorizaciones, trabas en aeropuertos y problemas técnicos.

Machado había salido de Venezuela en diciembre de 2025 para viajar a Noruega, donde debía recibir el Premio Nobel de la Paz. La ceremonia oficial tuvo lugar el 10 de diciembre, pero ella llegó a Oslo después de esa fecha y su hija, Ana Corina Sosa, recibió el galardón en su nombre.

Según los reportes sobre esa travesía, la fundadora de Vente Venezuela abandonó un suburbio de Caracas con una peluca y acompañada por dos personas. Desde la costa del estado Falcón, subió a una lancha de madera con destino a Curazao. En ese trayecto marítimo, sufrió una fractura en una vértebra de la espalda. Finalmente, tomó un avión privado que viajó vía Estados Unidos hacia Noruega.