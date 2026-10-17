FOTOS | La comunidad venezolana marchó en Plaza San Martín para exigir elecciones en su país

Este sábado, tuvo lugar una protesta de la comunidad de venezolanos en distintos puntos del país con el fin de exigir elecciones presidenciales a diez meses de la captura de Nicolás Maduro. En ese sentido, La Plata no fue la excepción y los ciudadanos que residen en la Región protestaron en Plaza San Martín de manera pacífica.

“Los Venezolanos en La Plata se reunieron en la Plaza San Martín este sábado para exigir una fecha de elecciones presidenciales, liberación de los presos políticos y el regreso seguro de la Líder de Venezuela María Corina Machado y todos los exiliados”, señaló la cuenta de Comando con Venezuela.

En ese marco, la comunidad venezolana señaló que ya se encuentran “listos” para votar a su nuevo presidente. “La libertad tiene una fecha pendiente. ¡Es hora de fijarla!”, remarcaron.

El encuentro comenzó a las 15 y se desarrolló en la Plaza San Martín, a diferencia de otras ocasiones que se realizó en Plaza Moreno. Además, la convocatoria en la Ciudad estuvo a cargo de Connie Carrillo, coordinadora del partido Vente Venezuela en La Plata.

El pedido de los inmigrantes provenientes de Venezuela es claro: la salida de Delcy Rodríguez de la presidencia interina a fin de llamar a elecciones libres para que María Corina Machado pueda postularse y quedar a cargo del Palacio de Miraflores.