Milei elogió a Bolsonaro y proyectó una nueva alianza Argentina-Brasil

Las elecciones presidenciales de Brasil tuvieron una fuerte repercusión en la política argentina. Mientras Javier Milei y dirigentes del oficialismo celebraron el desempeño de Flávio Bolsonaro, referentes del peronismo expresaron públicamente su respaldo al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en una elección que se definirá en segunda vuelta el 25 de octubre.

Milei había manifestado su preferencia incluso antes de conocerse los resultados. Durante la jornada electoral compartió imágenes de Bolsonaro y escribió “Hoy por él”. Tras el cierre de las urnas también publicó “¡Viva la libertad, carajo!”, mientras los primeros datos mostraban al senador brasileño en ventaja.

Con el resultado más consolidado, el Presidente convirtió ese respaldo en una felicitación directa: “La Libertad Avanza en Brasil. Felicitaciones querido amigo Flávio Bolsonaro, por esta histórica elección ante el comunista de Lula”. Luego agregó: “El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad”.

Milei también proyectó un eventual triunfo de Bolsonaro sobre la relación bilateral. “Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos”, sostuvo, y afirmó que las oportunidades para ambos países trabajando en conjunto son “infinitas”.

El posicionamiento no fue sorpresivo. Cuatro días antes de la votación, Milei había vuelto a atacar al mandatario brasileño: “¡Lula es un ladrón! Salió de prisión gracias a un vicio de forma administrativa orquestado por un juez cómplice”, declaró en una entrevista con el semanario francés Le Point. Meses atrás, tras recibir a Flávio en Buenos Aires, había pronosticado: “Se viene la marea azul para Brasil de la mano de Flávio Bolsonaro”.

ACERCAMIENTO

Javier Milei volvió a mostrar ayer su respaldo a Flávio Bolsonaro durante las elecciones presidenciales de Brasil. Desde la Quinta de Olivos, el Presidente siguió los comicios y compartió publicaciones favorables al senador brasileño, mientras volvió a marcar diferencias con Luiz Inácio Lula da Silva.

El acercamiento entre ambos se profundizó durante 2026. El 29 de junio, Milei recibió a Bolsonaro en Olivos y luego publicó una fotografía con el mensaje: “Se viene la marea azul para Brasil de la mano de Flávio Bolsonaro. VLLC!”. Flávio respondió: “¡Muy pronto, la ola azul también llegará a Brasil!”.

Menos de un mes después, Milei viajó a São Paulo para participar de la convención del Partido Liberal que impulsó la candidatura presidencial del senador. “Qué bueno verte, amigo mío. Este abrazo es de mi padre. Gracias por todo”, le dijo Flávio. Milei contestó: “Una pena que no pude ver a tu papá” y afirmó: “Vinimos a acompañar la ola azul”.

En la previa de las elecciones, el libertario profundizó además sus críticas contra Lula. En una entrevista con el semanario francés Le Point volvió a calificarlo de “ladrón”, en línea con los enfrentamientos que ambos mandatarios mantuvieron durante los últimos años.

Flávio también hizo explícita su cercanía con Milei ayer. Al concurrir a votar en Río de Janeiro, manifestó su intención de invitar al argentino a Brasil y pronunció “¡Viva la libertad, carajo!”, la frase popularizada por el Presidente.

Los gestos de ayer completaron así varios meses de encuentros, mensajes y respaldos públicos entre Milei y Bolsonaro, en contraste con la deteriorada relación política del mandatario argentino con Lula.

MENSAJES PARA LULA

Del otro lado de la disputa política argentina aparecieron los respaldos a Lula. La diputada Victoria Tolosa Paz viajó a Brasil para acompañar al mandatario y al Partido de los Trabajadores durante los comicios y resumió su posicionamiento con una definición: “Siempre del lado de la democracia, la justicia social y la dignidad”. También expresó su deseo de que Brasil “siga avanzando por el camino de la transformación”.

El senador bonaerense y exintendente de José C. Paz Mario Ishii también se manifestó directamente en favor del presidente brasileño. “Le deseo mucha suerte a @LulaOficial en este nuevo desafío electoral. Mis mejores deseos para él y para todo el pueblo brasileño”, publicó en sus redes sociales durante la jornada.