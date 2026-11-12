Patricia Bullrich: “Marca de qué lado estamos”

“Que un Estado terrorista nos declare terroristas a nosotros marca de qué lado estamos”, respondió Patricia Bullrich al contrapunto con Irán, que incluyó a las Fuerzas Armadas argentinas en su lista de organizaciones terroristas. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado utilizó sus redes sociales para cuestionar duramente al régimen de Teherán y defender la posición del gobierno de Javier Milei. En un mensaje publicado en X, la exministra de Seguridad recordó que Irán es responsable de dos atentados terroristas en la Argentina y denunció la represión contra su propia población. También mencionó el asesinato de más de 35.000 personas durante manifestaciones y la ejecución de 1.700 mujeres, además de homosexuales, manifestantes y otros ciudadanos. “Es un país que le niega la libertad y los derechos humanos a su propio pueblo”, escribió.

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