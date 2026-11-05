Renunció el presidente de Paraguay Santiago Peña por el escándalo Ueno Bank

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renuncia al cargo tras colapso bancario e inminente juicio político, en medio por el escándalo por el Ueno Bank.
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Por Redacción
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renuncia al cargo tras colapso bancario e inminente juicio político, en medio por el escándalo por el Ueno Bank.
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