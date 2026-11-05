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Colapso bancario

Renunció el presidente de Paraguay Santiago Peña por el escándalo Ueno Bank

Renunció Santiago Peña, presidente de Paraguay

Por Redacción

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renuncia al cargo tras colapso bancario e inminente juicio político, en medio por el escándalo por el Ueno Bank.

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