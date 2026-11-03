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El Mundo

Rusia confirma conversaciones con Ucrania y EEUU en Abu Dabi

Buscarán una salida diplomática a la guerra. Gran expectativa mundial

Por Redacción

El Kremlin confirmó este martes que una delegación rusa participará en Abu Dabi, los días 10 y 11 de noviembre, en nuevas negociaciones trilaterales con Kiev y Washington para intentar encontrar una salida diplomática al conflicto en Ucrania. "Sí, puedo confirmar esta fecha. Una delegación rusa viajará efectivamente a Abu Dabi, los días 10 y 11 de noviembre, y participará en las negociaciones trilaterales", indicó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

El emisario estadounidense Steve Witkoff había anunciado el lunes las negociaciones en Emiratos Árabes Unidos. Peskov precisó que el negociador Vladimir Medinski encabezará nuevamente la delegación rusa, como en la ronda previa de conversaciones celebrada a comienzos del año, suspendida tras la guerra contra Irán lanzada por Estados Unidos e Israel.

El conflicto de Oriente Medio eclipsó durante varios meses el tema ucraniano como prioridad del gobierno estadounidense. El último encuentro trilateral entre las delegaciones rusa, ucraniana y estadounidense ocurrió a mediados de febrero en Ginebra, sin registrar avances.

Las negociaciones para poner fin a la guerra, la más mortal en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, se encuentran en punto muerto. Moscú exige que el ejército ucraniano se retire de la región oriental de Donetsk, a lo cual Kiev se niega por considerar que dejaría al resto del país vulnerable a nuevos ataques rusos.

Witkoff dijo que los negociadores estadounidenses acudirán durante la semana a Bruselas para reunirse con "representantes de Francia, Alemania, Reino Unido, la Unión Europea y la OTAN para discutir las garantías de seguridad. para Ucrania".

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