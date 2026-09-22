Salen a la luz las fuertes acusaciones del hermano de Lady Di contra Carlos III

En un libro que sale a la venta este martes pero lleva días acaparando los titulares de todos los medios del mundo, el hermano de Lady Di, Charles Spencer, ajusta cuentas con la familia real británica, en particular con el rey Carlos III.

A casi 30 años de la muerte de la princesa, salen a la luz las principales acusaciones contenidas en "Swan Song: Diana, My Sister" ("El canto del cisne: Diana, mi hermana"), cuyos extractos publicados desde el 16 de septiembre por el diario Daily Mail dieron lugar a un inusual desmentido por parte del Palacio de Buckingham.

Una por una, las acusaciones del hermano de Lady Di

Carlos III en la mira

Spencer afirma que el exesposo de Diana, entonces príncipe de Gales, parecía "de una jovialidad despreocupada", como si "se hubiera ganado la lotería", durante una conversación telefónica tras su accidente fatal el 31 de agosto de 1997 en París. La muerte a los 36 años de la princesa, convertida en una celebridad de talla mundial, conmovió al planeta entero. Según su hermano, el heredero al trono veía en ese suceso la oportunidad de "casarse con la mujer que amaba", Camila, hoy reina consorte.

En otro pasaje, retoma una disputa que tuvo con Carlos sobre la participación de los príncipes Guillermo y Enrique en la procesión detrás del ataúd de su madre durante el funeral. Acusa a Carlos de haber mostrado "desprecio" hacia Diana y de decir que ella sería "olvidada pronto". En un hecho muy poco común, la acusación llevó al palacio real a refutar esa versión de los hechos: "El dolor de un duelo familiar puede nublar la razón, afectar el juicio y alterar los recuerdos".

En una entrevista con el Mail on Sunday, Charles Spencer, de 62 años, mantuvo sus señalamientos y reprochó al rey que ponga en duda su testimonio. También afirma que Diana pensó en anular su matrimonio después de descubrir una pulsera que Carlos le compró a Camila y que la princesa de Gales, presa de pensamientos suicidas, condujo varias veces hasta Beachy Head, un acantilado al sur de Inglaterra. Pero el amor que sentía por sus hijos "le impidió ir más lejos", escribe su hermano.

Isabel II tampoco salió indemne

Según Spencer, la reina Isabel II, fallecida en 2022, habría reaccionado en un primer momento con "irritación" al enterarse del accidente de Diana. La soberana habría dicho: "¿Qué ha hecho ahora?", antes de darse cuenta de la gravedad de la situación. Según el libro, tras la muerte de Lady Di, Isabel II propuso devolverle a la princesa su título de Alteza Real, que le había sido retirado tras su divorcio del príncipe Carlos en 1996. Una oferta que su hermano rechazó.

En ese momento, la reina fue criticada por su aparente frialdad, que contrastaba con la conmoción internacional que suscitó la muerte de la princesa.

El palacio contrataca

Tras su reacción a los comentarios dirigidos a Carlos III, Buckingham se mantuvo en silencio sobre el contenido del libro y las entrevistas concedidas por Spencer, en particular a la BBC. Sin embargo, varios medios han citado fuentes cercanas al palacio que denuncian la "hipocresía" del hermano de Diana, a quien recriminan exponer la intimidad de la princesa al tiempo que acusa a la prensa sensacionalista de haberla acosado en vida.

Experiodista y autor de libros sobre la historia de la finca familiar de Althorp, donde descansa Diana, Spencer consideró que era su "deber" como testigo escribir esta nueva obra para, además, corregir las "falsedades que se han impuesto con el paso del tiempo".

Paralelismo con Enrique y Meghan

En su conversación con la BBC transmitida el domingo, Spencer establece un paralelismo entre el trato que le dieron los tabloides a Diana y el que han sufrido en los últimos años su hijo menor, Enrique, y su esposa Meghan, quienes recientemente regresaron a vivir en Reino Unido.

Lamentó "una influencia nociva" y un "veneno", tal como lo hizo en su destacado discurso durante el funeral de su hermana. Dijo estar preocupado por la seguridad del príncipe Enrique, quien carece de protección policial desde que se retiró de la familia real, mientras las autoridades revisan ese asunto.

Mohamed Al Fayed

Spencer relata en su libro que a Diana "no le caía bien Mohamed Al Fayed", padre de su pareja, Dodi Al Fayed, quien falleció junto a ella en el accidente automovilístico. La princesa le habría "contado con repugnancia que, al inicio de su romance con Dodi, Mohamed se le había acercado, había dejado que su mano se deslizara sobre sus glúteos y se los había pellizcado diciéndole en tono lascivo: 'En Egipto, el suegro tiene la primicia'".

El exdueño de las tiendas Harrods, fallecido en 2023, es acusado por decenas de mujeres de agresión sexual, violación y explotación sexual.